“Conte? Ha rinnovato l’affitto della sua casa a Napoli”: l’annuncio fa sognare i tifosi azzurri

Sono giorni molto importanti per il futuro di Conte. Intanto, è arrivato un annuncio cruciale sul futuro del tecnico.

Il Napoli e Antonio Conte sono chiamati a decidere il futuro del club. Lo scudetto vinto pochi giorni fa è stato del tutto incredibile e inaspettato. Il cammino degli azzurri è stato netto, anche se gran parte del merito va ad Antonio Conte che ha svolto un lavoro enorme. Ad oggi, però, il futuro dell’allenatore apparirebbe più in bilico che mai. Dopo l’incontro di ieri con Aurelio De Laurentiis, Conte si è preso del tempo per riflettere. Intanto, però, sono arrivati dettagli importanti sul futuro.

De Maggio svela tutto: “Conte ha rinnovato l’affitto a Napoli”

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere in bilico i tifosi del Napoli. La decisione del tecnico, infatti, potrebbe destabilizzare non solo i supporters azzurri ma anche altri club italiani, come la Juventus. A tal proposito, sarebbero tante le personalità che starebbero monitorando la possibile decisione dell’allenatore.

Negli ultimi minuti, però, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Valter De Maggio. Il noto giornalista e direttore di “Radio Kiss Kiss Napoli” ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio citata in precedenza analizzando quanto accaduto nelle ultime ore. Di seguito il suo annuncio su Conte.

“Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, il contratto di casa di Conte sarebbe in scadenza al 30 giugno. Da quello che ci dicono, avrebbe esercitato l’opzione per averla ancora un altro anno”. Non sappiamo se potrebbe essere una notizia importante o no. Va ricordato che pure Mertens ha tenuto in affitto la sua casa a Napoli, seppur viva a Istanbul. Però il fatto che voglia rinnovare il contratto di fitto può essere indicativo”.

Ovviamente, bisognerà attendere la decisione ufficiale del tecnico che dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Una cosa è certa: la situazione è molto delicata, motivo per il quale potrebbe cambiare tutto in modo molto rapido. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti in merito alla vicenda.