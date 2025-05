Champions 2025/26, ecco in che fascia sarà il Napoli

Il Napoli torna in Champions League, e si prepara ad affrontarla col nuovo format: ecco in che fascia sarà

Solo dodici mesi fa, il Napoli chiudeva al decimo posto in classifica, travolto da una stagione caotica, tra esoneri, fischi e infortuni. Quest’anno, invece, la squadra ha ritrovato identità, solidità e fame, vincendo il duello testa a testa durissimo con l’Inter.

Con lo scudetto in tasca, però, lo sguardo si sposta già al futuro. E uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio il ritorno in Champions League, che nella stagione 2025/26 continuerà ad adottare il format tutto nuovo e ancora più competitivo di questa edizione.

Champions League, la fascia del Napoli

Come rivelato da Sky Sport, le squadre italiane conoscono già la fascia di appartenenza per il sorteggio della fase a girone unico, che vedrà 36 squadre sfidarsi in un mini campionato europeo.

Il Napoli, nonostante il titolo nazionale, partirà dalla terza fascia. Un dettaglio che potrebbe sembrare secondario, ma che in realtà avrà un peso enorme sulla composizione del calendario europeo.

Il motivo? Il ranking UEFA, che non guarda agli ultimi trionfi nazionali, ma ai risultati ottenuti nelle competizioni continentali nelle ultime cinque stagioni. E in questo, i partenopei pagano un conto salato per le uscite premature degli anni precedenti.

In prima fascia ci saranno le big del calcio europeo: Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, e tra le italiane solo l’Inter, grazie al suo rendimento costante nelle ultime annate. In seconda fascia troveremo invece Juventus e Atalanta, due squadre che hanno consolidato il proprio status europeo. Il Napoli, invece, condivide la terza fascia con formazioni storiche ma in fase di ricostruzione come Ajax e Olympiacos.

Napoli in terza fascia: lo Scudetto non cambia i sorteggi

Cosa comporta tutto questo? Il nuovo format prevede che ogni squadra giochi 8 partite nella fase “di campionato” contro avversari di diversa fascia: 2 della prima, 2 della seconda, 2 della quarta, più altre due abbinate in base al ranking.

Il Napoli, quindi, si ritroverà inevitabilmente di fronte due corazzate già nel primo turno, rendendo il passaggio del turno tutt’altro che semplice. Le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 24° posto si giocheranno l’accesso agli ottavi tramite un playoff andata e ritorno.

Le ultime 12, invece, saranno eliminate senza alcuna possibilità di ripescaggio in Europa League. Per Conte, se dovesse rimanere, sarà una nuova sfida, ma con uno scudetto sul petto, anche le montagne sembrano un po’ meno ripide.