Festa Scudetto, Napoli celebrato ovunque: è successo alla Federico II (VIDEO)

Lo Scudetto del Napoli viene festeggiato anche in Università: show stupendo del professor Siciliano, con look speciale e cori.

Lo Scudetto del Napoli è stato festeggiato letteralmente ovunque in città. Tantissime le celebrazioni già da venerdì sera, da Fuorigrotta sino al centro storico. Ieri, invece, la festa si è concentrata sul lungomare, con due bus scoperti che hanno sfilato dinanzi ad una folla festante di tifosi.

Oggi una parte della festa è avvenuta anche in una sede più “istituzionale” come l’Univesrità Federico II: a guidare i festeggiamenti, un tifoso speciale come Bruno Siciliano, illustre professore di automatica e robotica.

La festa Scudetto all’Università (VIDEO)

Il professore, come si evince da questo video, si è presentato nell’ateneo con un kilt scozzese di omaggio alla stella di questo Scudetto, Scott McTominay. In più, il professore ha intonato cori con gli studenti e ha portato con sé un piccolo robot con una bandiera del Napoli.

Una curiosa e bellissima iniziativa per portare un clima di festa anche all’Università e regalare un altro po’ di clima-Scudetto anche agli studenti affaticati da questo periodo con gli esami alle porte. In questi giorni è davvero impossibile togliere la testa dall’impresa e la gioia regalataci da Antonio Conte e i suoi ragazzi!