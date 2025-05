Conte, non solo la Juventus: un altro club “minaccia” il Napoli. Dove potrebbe allenare

Il futuro del tecnico leccese resta il tema principale in casa azzurra dopo lo straordinario successo in campionato: spunta un altro club in corsa

La gioia di un successo inimmaginabile a inizio stagione. L’emozione di una cavalcata durata 38 giornate e culminata con lo storico quarto Scudetto. Napoli si è svegliata in festa ieri e anche oggi, mentre si attende il passaggio del bus scoperto per domani. Una tre giorni (e mezzo) di festa assoluta, con immagini che hanno fatto venire i brividi ai napoletani e non solo.

A proposito di cerimonie, nella giornata di ieri si è festeggiato il 76° compleanno del presidente De Laurentiis. A Ischia il patron del Napoli ha invitato anche Antonio Conte, con il quale ha condiviso sguardi sereni e rilassati. Il tempo per discutere del futuro è altro, arriverà nei prossimi giorni, magari già tra oggi e domani, o dopo la festa sul lungomare con il trofeo e i calciatori sul pullman scoperto.

Conte, il futuro è incerto: non c’è solo la Juve che lo stuzzica

Il tema principale della conversazione tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte sarà legato alla permanenza o meno dell’allenatore sulla panchina azzurra. Il contratto firmato è valido fino al 2027, ma le strade potrebbero separarsi prima. C’è stima e rispetto reciproco tra le parti, ma la spaccatura creata durante il mercato di gennaio è molto ampia.

Conte vuole garanzie di investimenti, ma non solo per le cifre, quanto anche per i nomi. Punta a profili già conosciuti, pronti. Vuole vincere ancora e competere al massimo anche in Champions. Dall’altra parte De Laurentiis vorrebbe tornare a nomi meno blasonati, che potrebbero esplodere in futuro ed essere rivenduti a un prezzo maggiore, per salvaguardare sempre il bilancio della società.

In questa incertezza si sarebbe fiondata la Juventus, legata da sempre a Conte. I bianconeri vorrebbero rilanciarsi proprio con l’uomo perfetto per l’attuale situazione bianconera. Il club non vince uno scudetto da 5 anni, ben 6 stagioni fa. Ma la Vecchia Signora non è l’unica che starebbe valutando il super colpo.

Secondo quanto riferito dal Mattino, anche il Manchester United “minaccerebbe” il Napoli. I Red Devils vivono il momento peggiore della loro storia. In campionato sono sedicesimi e rischiano di chiudere al 17° posto. Hanno perso la finale di Europa League contro il Tottenham e ogni giocatore che passa da lì perde valore. Chi meglio di Conte per risollevare questa situazione? Nessuno e così le parti faranno le loro valutazioni.