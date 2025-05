Conte alla Juventus, Platini smorza l’entusiasmo: “Bello ma…”

La leggenda bianconera ha commentato il possibile ritorno del tecnico leccese a Torino, smorzando gli entusiasmi: le dichiarazioni

In casa Juventus non si attende altro: il ritorno di Antonio Conte sulla panchina in vista della prossima stagione. Dopo la grande conquista dello scudetto con il Napoli, nella sorpresa generale, il condottiero salentino è pronto a tornare nella sua vera casa. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se De Laurentiis riuscirà a convincerlo a restare, ma il patron si è già tutelato chiamando Max Allegri.

Nessuna spaccatura violenta, solo diverse visioni sul prossimo mercato che attende il Napoli in estate. Da lì, la voglia di risedersi sulla panchina di una Juventus allo sbando da anni. Quale occasione migliore per riportare i bianconeri a vincere? Un percorso simile a quello che fu fatto ormai più di 10 anni fa con la sua prima esperienza alla guida della Vecchia Signora.

Platini frena l’entusiasmo su Conte: le dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Michel Platini ha commentato anche l’ipotesi di rivedere proprio Conte alla Juventus. Tra i vari temi discussi, la leggenda bianconera si è detta felice:

“Antonio rimane una figura importante nell’immaginario bianconero: se tornasse a Torino sarebbe bello, visto quello che è riuscito a fare a Napoli. Ma non voglio immischiarmi mettendo bocca sui piani della società. Ora c’è Tudor, un buonissimo tecnico”.

L’ex giocatore francese, però, ha smorzato gli entusiasmi sull’importanza che Conte potrebbe avere alla Juve:

“In ogni caso, penso che a scrivere la storia dei club non siano gli allenatori, ma i giocatori. Per tornare a vincere la Juve deve poter contare su profili forti”.

Un avvertimento, anche a Cristiano Giuntoli, che non potrà sbagliare nuovamente il calciomercato in estate. Sarà chiamato a una campagna acquisti importante, perché Conte non potrà fare un miracolo senza i giocatori giusti.