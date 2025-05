Conte “inseguito” dai tifosi: folla al suo seguito dopo la cena Scudetto (VIDEO)

Dopo la cena Scudetto, Conte è stato praticamente “inseguito” dai tifosi: scene bellissime immortalate da un nostro video.

Dopo la stupenda parata per la città di oggi, in cui due bus scoperti con staff e giocatori hanno sfilato per il lungomare, la festa della squadra è proseguita stasera in una sorta di cena-Scudetto. Il luogo scelto è stato il locale Riserva Rooftop a Via Manzoni, luogo suggestivo in cui la squadra ha potuto fare ancora festa in una sede più privata.

La serata ha visto il discorso di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Antonio Conte, con qualche frase che è sembrata essere quasi un “saluto” anticipato.

I tifosi inseguono Conte: “Resta con noi” (VIDEO)

Tanti però erano anche i tifosi in attesa fuori al locale per poter anche solo vedere per pochi istanti i propri idoli. Al termine della serata, l’uscita di Antonio Conte ha provocato una vera e propria folla umana al seguito dell’allenatore, tutti pronti a ribadirgli un solo concetto: “Resta con noi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

I tifosi hanno letteralmente “inseguito” Conte sino al suo ingresso in macchina, parcheggiata forse un po’ lontana rispetto al locale (al punto che si sente anche un tifoso che gli chiede “Mister, ma siete venuto a piedi?”) Durante tutto il tragitto i tifosi non hanno smesso di dedicargli cori e continuare a ribadire la richiesta di tutta la città nei suo confronti: non andarsene proprio ora!