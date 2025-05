Antonio Conte, annunciata l’uscita del libro sull’allenatore: costi e dove acquistarlo

Il tecnico leccese ha annunciato l’uscita del suo libro, scritto da Mauro Berruto per Mondadori: tutti i dettagli

A sorpresa, sulla pagina Instagram personale e su quella della Mondadori, Antonio Conte ha annunciato per oggi l’uscita del suo libro “Dare tutto, chiedere tutto”. Un’uscita programmata già da prima della conquista dello scudetto con il Napoli, che ha però arricchito la sua incredibile storia. Saranno migliaia i tifosi partenopei che lo vorranno acquistare dopo il recente successo.

In attesa di conoscere il suo futuro, conteso tra la permanenza in azzurro e il ritorno alla Juventus, Conte sarà protagonista con un libro che accompagnerà i tifosi nella storia di un vincente. Un personaggio carismatico, in grado di sollevare trofei come calciatore e anche come allenatore.

Il libro di Antonio Conte: costi, dove acquistarlo e info sulla storia

Ecco cosa aspettarsi dal libro dedicato all’allenatore leccese:

“Vincere, ma prima ancora tirare fuori tutto il potenziale dalle persone che insieme a te devono raggiungere un obiettivo. Veder crescere l’abnegazione per il lavoro dei tuoi atleti, ma sempre e solo insieme alla tua, perché occorre dare prima di chiedere o, meglio, occorre dare per poter, dopo, essere legittimati a chiedere. Essere esempi viventi.”

Nella presentazione del libro viene spiegato anche che:

“Antonio Conte ha un metodo codificato e naturale con cui approccia quotidianamente il suo lavoro, cioè “essere allenatore”. Che è ben diverso da “fare l’allenatore”. In questo libro Conte racconta che essere allenatore comporta essere il primo a lavorare senza sosta, il primo a incanalare ogni energia collettiva verso gli obiettivi, il primo a non lasciare nulla al caso, il primo a sopportare la fatica e la tensione. Essere allenatore significa dare tutto per poter chiedere tutto a chi lavora insieme a te. È con l’esempio di una vita professionale h24 che il leader di un team si pone autorevolmente nelle condizioni di chiedere il massimo possibile a ogni co-protagonista, che si tratti di una squadra di club, un’azienda o un’equipe medica. Nello specifico del suo campo d’azione, il suo metodo, che viene qui svelato fra aneddoti e riflessioni teorico-pratiche, si basa su tre passaggi – ispira, lavora, misura -, passaggi che gli consentono di trasmettere obiettivi chiari, comportamenti coerenti, crescita personale. È grazie a questo approccio che dopo essere stato un campione come calciatore, Conte è diventato uno dei migliori coach internazionali, specializzato nel costruire vittorie”.

Acquistare il libro sarà semplicissimo: basterà cercarlo su Amazon, al costo di 18,05€ in formato copertina rigida o 10,99€ in formato Kindle. O, in alternativa, sul sito della Mondadori al costo di 19€. Si potrà comprare anche sul sito di IBS.it o nelle librerie Coop. Fisicamente sarà in commercio da oggi in tutte le librerie Mondadori.