De Laurentiis e il gesto verso Conte: è accaduto alla cena Scudetto (VIDEO)

De Laurentiis fa un discorso per Conte e lo abbraccia: il VIDEO di cosa è accaduto alla serata della squadra al Riserva Rooftop.

Questa è stata una giornata lunga, ma indimenticabile per tutta la squadra del Napoli. I giocatori e lo staff hanno infatti sfilato quest’oggi per la città su due bus scoperti per festeggiare insieme ai tifosi la vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra.

Dopo la parata, la serata non si è però conclusa. La squadra si è infatti spostata presso il locale Riserva Rooftop per continuare a festeggiare in una sede un più privata, godendosi un’altra serata spensierata dopo la fine di un campionato così faticoso.

De Laurentiis abbraccia Conte: il gesto (VIDEO)

Durante la serata, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è preso un momento per dedicare un discorso ad Antonio Conte, come mostra un video trapelato. Al discorso è stato utile ad un abbraccio di ringraziamento nei confronti dell’allenatore artefice di questa impresa.

Queste le sue parole, con cui ha argomentato il motivo del gesto affettuoso nei confronti di Conte:

“Volevo fare un abbraccio sentimentale di ringraziamento a questo signore (Conte, ndr). Ha preso una squadra che era sul baratro, l’abbiamo insieme rafforzata. Poi è partito, anche se ad un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia è riuscoto a fare di necessità virtù, utilizzando quattro o cinque moduli diversi. Ha dimostrato al mondo intero chei moduli non servono a nulla, ma serve un grande uomo di calcio. Lui ci ha portati fino in fondo”.

Parole dunque di enorme gratitudine, che confermano tutta l’intenzione del presidente De Laurentiis di mantenere Conte a Napoli qualora lui lo volesse. Si dovrà solo aspettare la decisione definitiva dell’allenatore azzurro.