Napoli, non solo Allegri per il post Conte: sondato un allenatore di Serie A

Gli azzurri non avrebbero valutato solamente il tecnico toscano come possibile sostituto in panchina, ma anche un allenatore oggi impegnato nel campionato

Napoli è ancora in festa e lo sarà per diverse ore ancora. Nella giornata di domani, lunedì 26 aprile, è previsto il passaggio del pullman scoperto con i calciatori e lo staff insieme alla coppa. Un modo per avvicinare ancora di più i protagonisti del quarto titolo nella storia del club, ai suoi sostenitori. Dalle 15.00, sul lungomare, previste grandissime emozioni.

Intanto, dietro le quinte, la dirigenza azzurra si sta tutelando per il futuro. Non verranno commessi gli stessi errori della scorsa stagione. Dopo l’euforia del primo scudetto si credette che la squadra sarebbe potuta essere lasciata in mano a chiunque, ma non era così. Il post Spalletti è stato un disastro, con il decimo posto in classifica e un progetto fallito.

Napoli, non solo Allegri: fatto un tentativo per Fabregas

L’arrivo di Conte ha revitalizzato la squadra, portandola a vincere il quarto scudetto. Ma il futuro del tecnico leccese è in bilico. Se anche per lui sarà addio dopo il titolo, proprio come per Spalletti, questa volta non verrà fatto alcun errore. Il Napoli ha la prospettiva di poter vincere ancora con i nomi giusti e da qui un primo tentativo per Massimiliano Allegri, che di vittorie in Italia se ne intende.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha però riferito che quello dell’allenatore toscano non è l’unico nome preso in considerazione. Tra i profili valutati c’è anche quello di Stefano Pioli, che oggi si ritrova in Arabia, e persino quello di Cesc Fabregas.

Grande protagonista con il suo Como, l’ex centrocampista ha ricevuto apprezzamenti lontani dai riflettori da parte della dirigenza azzurra. Un sondaggio fatto per capire le intenzioni dello spagnolo, che avrebbe però deciso di rimanere nel Como almeno un’altra stagione.

Nulla di fatto, quindi, per Fabregas, che non siederà sulla panchina del Napoli. La dirigenza partenopea proseguirà nei suoi sondaggi, in attesa di capire la decisione definitiva di Antonio Conte. Lo stesso allenatore, era presente ieri al compleanno di De Laurentiis ed è apparso estremamente sereno. Che sia lo spiraglio per un continuo insieme? I tifosi lo sperano.