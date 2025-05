David, c’è l’apertura al Napoli! Cosa si deciderà la prossima settimana

L’attaccante canadese avrebbe aperto al trasferimento in maglia azzurra, manca un passaggio ancora decisivo: cosa succederà la prossima settimana

A riportare la notizia, la Gazzetta dello Sport, che accende ulteriormente l’eccitazione tra i tifosi del Napoli. Sono giorni incredibili in casa azzurra, dopo la vittoria del quarto scudetto. La città è ancora in festa e si prepara al passaggio del pullman sul lungomare per lunedì alle 15.00. Un appuntamento straordinario per gli oltre 100mila tifosi che riusciranno a salutare la squadra con la coppa.

Nel mentre, la società sta lavorando al futuro della rosa. Bisognerà rinforzare ogni reparto, per provare a vincere nuovamente il campionato e, soprattutto, risultare competitivi anche in Champions League. Che resti Antonio Conte o che si aprano le porte a un nuovo allenatore, il calciomercato del Napoli dovrà regalare colpi importanti per mantenere alta l’asticella.

David verso il Napoli, ma occhio alla Juve: giorni decisivi

Non c’è solo Kevin De Bruyne tra i parametri zero di primissimo piano che potrebbero vestire la maglia del Napoli il prossimo anno. Anche Jonathan David si starebbe avvicinando a grandi passi. Se per il belga l’affare sembra clamorosamente in dirittura d’arrivo, con il presidente De Laurentiis che ha confermato l’intenzione di acquistare il giocatore, per il centravanti la trattativa non è ancora così definita.

Su di lui si è fiondata anche la Juventus, che cerca un sostituto di Dusan Vlahovic. I bianconeri puntano a quel Victor Osimhen sempre di proprietà del Napoli, ma che gli azzurri venderanno solo dietro un’offerta di 85 milioni per i club italiani. E poi c’è l’Inter, che osserva la situazione, senza però un affondo decisivo fin qui.

David sarebbe rimasto colpito anche dalla festa scudetto di un Napoli pronto a giocarsi le sue carte anche il prossimo anno per vincere il quinto titolo e far bene in Europa. Il classe 2000 potrebbe prendere una decisione definitiva la prossima settimana, scegliendo la squadra per la quale vorrebbe giocare. Bisognerà poi limare ogni accordo legato al suo entourage, che chiede commissioni altissime.