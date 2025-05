De Bruyne al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: ultim’ora sulla super trattativa

Il presidente ha rilasciato importantissime dichiarazioni sull’arrivo del centrocampista belga del Manchester City: l’ultim’ora sulla trattativa

L’affare che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Napoli dopo la vittoria del quarto scudetto. Kevin De Bruyne potrebbe realmente vestire la maglia azzurra, ma non più quella del Manchester City. Il centrocampista belga saluterà in giornata il club che lo ha visto esplodere e diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. L’ultimo atto prima di un addio già sicuro.

Quello che resta ancora incerto è invece il futuro del calciatore. Seppur i rumor tendono a spingerlo sempre più insistentemente verso il Napoli. Anche nella tarda serata di sabato, vi abbiamo riferito di come la trattativa sia entrata nel vivo, con le parti vicinissime, le visite mediche fissate e l’intenzione di chiudere l’affare già per i primi giorni della prossima settimana.

De Bruyne al Napoli, parla De Laurentiis: l’annuncio sul giocatore

Intercettato dal Mattino, il presidente De Laurentiis ha parlato anche del colpo De Bruyne. Reduce dal suo 76° compleanno e dalla super festa scudetto al Maradona, il patron ha svelato la sua versione sul possibile acquisto del 33enne, che già sta infiammando i tifosi ancora gioiosi per la conquista del quarto titolo.

Prima ancora di concentrarsi sul mercato, però, De Laurentiis ha fatto il punto sullo stadio:

“Sto meditando su uno stadio da 70mila posti e 120 salotti. Un super stadio moderno. Qui bisogna lavorare, lavorare e lavorare. Prendendo atto che il ferro non potrà mai diventare oro. Non è vero che non voglio mantenere il Maradona, nato nel 1959 e massacrato nel 1990, uno stadio dove fai pagare i biglietti agli spettatori per vedere poco o nulla. Anzi, dico di più, cercherò di attivare il terzo anello dello stadio e di creare 50 salotti, per far sì che sia comunque più vicino agli stadi europei”.

Subito dopo, si è spostato proprio sul tema De Bruyne, con una dichiarazione che fa sognare:

“La nostra intenzione è prenderlo, ma bisogna essere in due“.

Il presidente De Laurentiis non si è quindi nascosto. Il Napoli vuole Kevin De Bruyne e dovrà trovare l’accordo economico per chiudere la trattativa. Il belga percepisce uno stipendio da 13,5 milioni di euro, cifra irraggiungibile qui in Italia. Ma con il giusto compromesso, il centrocampista potrebbe realmente trasferirsi all’ombra del Vesuvio e diventare un nuovo protagonista in Serie A.