Futuro Conte, l’annuncio di De Laurentiis: la metafora delle corna e la sofferenza di Spalletti

Aurelio De Laurentiis parla ai microfoni del TG1 per la grande vittoria dello Scudetto del Napoli e si sbilancia sul futuro di Antonio Conte

Il presidente Aurelio De Laurentiis parla in esclusiva ai microfoni del TG1, in prima serata, e commenta la vittoria dello Scudetto. Tutto nasce dalla sua scelta di andare su mister Conte, libero dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham.

Nel corso dell’intervista, il presidente azzurro ha provato a spiegare qual è la situazione legata al futuro di Antonio Conte. De Laurentiis fa anche un paragone con il Napoli di Spalletti e quello attuale, commentando così le differenze sulle due vittorie dei due tricolori conquistati nella sua gestione.

Antonio Conte resta al Napoli? De Laurentiis: “Nessuno vuole sapere delle corna in un matrimonio”

Chi è stato l’artefice dello Scudetto? – “La mia scelta di andare su Antonio Conte, artefice dello Scudetto, lo avevo conosciuto anni fa alle Maldive e abbiamo stabilito un rapporto amicale. Quando gli ho chiesto di venire a Napoli a novembre ha rimandato tutto a giugno e così è stato.

Meglio il primo Scudetto con Spalletti o questo con Conte? – “Il primo Scudetto è stata una cavalcata diversa, perché giocavamo anche in Champions e avevamo un distacco importante con la Lazio. Era un successo annunciato nel mese di marzo. Qui invece lotta all’ultimo miglio. Quando sento dire dai giornalisti che il campionato è stato più debole, sono balle! Tutti si sono rinforzate per il quinto, quarto, secondo o primo posto, significa che tutti lottano. Nessuno si è reso conto che con la nuova Champions ci sono più partite da giocare”

Sul futuro di Antonio Conte al Napoli – “Sono domande da fare in un matrimonio? In un matrimonio nessuno vuole sapere se il marito o la moglie farà le corna. Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso degli accordi firmati con i legali. Io credo che uno deve stare bene in un certo ambiente. Se non sta bene e soffre l’ambiente, deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti. Con Conte c’è rispetto reciproco, di grande professionalità e proprio per questo lo ringrazio perché questo mancava da due anni. Guardate che vincere al Sud, contro le squadre del nord, non è una cosa facilissima, ahimè. Anche quando uno prova a tenere i conti a posto. Bisogna avere a posto Conti e Conte. Chi vivrà vedrà”.