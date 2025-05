“Caro Juan, hai fatto tutto tu…”. Inizia così la risposta di Biasin

Arriva la risposta del giornalista Fabrizio Biasin a Juan Jesus con un lungo post apparso sui suoi canali social: che attacco al difensore azzurro.

Il clima di festeggiamenti in casa Napoli continua a caratterizzare quello che è l’ambiente in questi giorni, in cui tutta la città celebra la gioia di aver conquistato il quarto Scudetto della propria storia. Attesa da parte dei tifosi azzurri per la sfilata del bus scoperto, in programma per lunedì pomeriggio, occasione per tutti i sostenitori per dire grazie a una squadra che si è resa protagonista di un’impresa davvero super e che resterà sempre negli annali.

Il Napoli, dunque, ha avuto la possibilità di lasciarsi alle spalle quanto di drammatico avvenuto nel corso della stagione post terzo Scudetto, con molti giocatori che si sono rifatti dopo un’annata da dimenticare. Tra questi, c’è sicuramente Juan Jesus, che in queste ore ha pizzicato il giornalista Fabrizio Biasin (clicca qui per leggere quanto accaduto). In questi minuti è arrivata la replica anche da parte dello stesso Biasin, che pone l’accento sul suo punto di vista e lancia una bordata nei confronti del numero 5 partenopeo.

Biasin risponde a Juan Jesus: il post social è pesantissimo

“Caro Juan, hai fatto tutto tu”: così inizia il post social scritto da Fabrizio Biasin rivolto al difensore della SSC Napoli, Juan Jesus.

In particolare, il giornalista ha chiarito quello che è il suo pensiero in merito alla polemica che sta tenendo banco in queste ore:

“L’altra sera il buon Alessio Tacchinardi mi ha fatto una domanda: “Secondo te lo ha più vinto il Napoli o perso l’Inter?”. Mi sono permesso di dire che quota 82 punti, per banalissime questioni statistiche, è un’occasione persa per l’Inter, ma anche per il Milan, la Juve e pure l’Atalanta, ovvero le squadre che – a mio modo di vedere – avevano “in canna” gli 82 punti e non sono riusciti a metterli insieme.