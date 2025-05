“Dillo senza piangere”, che frecciata di Juan Jesus a Biasin: è polemica

Dopo la vittoria del Napoli dello scudetto, di fatto, bisogna segnalare una frecciata di Juan Jesus a Biasin.

Dopo un lunghissimo testa a testa, di fatto, il Napoli ha visto questo campionato. Con il successo di ieri contro il Cagliari, arrivato con le reti realizzate da McTominay e Lukaku, gli azzurri si sono infatti laureati campioni d’Italia con un solo punto di vantaggio sull’Inter.

Tra le fila della squadra di Simone Inzaghi, di fatto, c’è molta amarezza per aver perso dei punti davvero fondamentali in questa corsa scudetto. L’ultimo grande rammarico per l’Inter è sicuramente il 2-2 rimediato nel penultimo turno di campionato contro la Lazio di Marco Baroni. Ovviamente, dopo questo duello davvero avvincente, bisogna segnalare qualche frecciatina.

Juan Jues a Biasin: “Ora dici tutto senza piangere”

Una di queste è stata ‘scoccata proprio da un giocatore azzurro. Juan Jesus, infatti, ha commentato così un post social di ‘SportMediaset’ sulle parole del giornalista Fabrizio Biasin sui punti persi dall’Inter nel corso di questo campionato:

“Ora dici tutto questo senza piangere Biasin”.

Questo commento di Juan Jesus, ovviamente, è diventato subito virale. Nel frattempo, però, i tifosi azzurri stanno continuando a festeggiare in città, sempre in attesa del bus scoperto di lunedì prossimo.