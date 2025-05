Bijol prossimo rinforzo del Napoli? Le dichiarazioni a sorpresa del difensore

Il centrale dell’Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni che aprirebbero a uno scenario a sorpresa che coinvolgerebbe anche il club partenopeo

Un nuovo rinforzo per il Napoli in difesa? Il nome di Jaka Bijol torna a essere vicino agli azzurri dopo le recenti dichiarazioni da parte del centrale dell’Udinese. Presente per 36 partite in stagione, di cui 33 su 37 (finora) in campionato, lo slovacco è stato una certezza anche quest’anno per i friulani. Salvezza conquistata con larghissimo anticipo e prestazioni quasi sempre positive.

Giocatore affidabile, grande professionista e mai una parola fuori posto. A 26 anni, però, per Bijol è arrivato il momento di cambiare aria. L’esperto difensore, da anni ormai in campo anche con la sua nazionale, sa che è arrivato all’età giusta per il grande salto della sua carriera. Approdato all’Udinese nel 2022, ha ormai accumulato la giusta esperienza nel nostro campionato, segnando anche 5 gol in 94 partite con i bianconeri.

Bijol lascia l’Udinese: si può riaprire la pista Napoli

A poche ore dalla partita contro la Fiorentina, Bijol ha rilasciato delle dichiarazioni per Telefriuli in cui annuncia il suo addio:

“Se mi vedo ancora all’Udinese? Sinceramente no. Quella contro la Fiorentina sarà la mia ultima partita in bianconero. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora in una nuova avventura. Italia o estero? Vediamo come vanno le cose”.

Il difensore, chiaramente, non cita esplicitamente il Napoli, ma ufficializza la sua cessione a fine stagione. Negli scorsi mesi il profilo di Bijol era stato accostato agli azzurri, così come all’Inter. Un profilo che aveva catturato l’attenzione dei dirigenti partenopei, che potrebbero ripresentarsi con un’offerta più concreta in estate.

Il valore di mercato di Bijol è di circa 20 milioni di euro. Un investimento importante e che dovrà essere ragionato. Il difensore sarà solo una delle priorità in fase di mercato per il Napoli, che dovrà risolvere il nodo allenatore e provare a chiudere in tempi brevi il colpo da sogno De Bruyne.