“Chiusura dalle 21:30”: cambia la viabilità in Tangenziale, ecco dove

In questo pomeriggio è stata annunciata una novità per quanto riguarda la viabilità della Tangenziale di Napoli, nell’ottica di un possibile festeggiamento per la vittoria dello Scudetto.

Napoli si prepara già da questa mattina in vista della sfida tra la squadra di Antonio Conte e il Cagliari, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. In caso di vittoria, il club azzurro si laureerà Campione d’Italia (clicca qui per leggere tutte le possibili combinazioni) e, in tal caso, si scatenerebbe una grande festa in città e non solo.

In questi giorni è stato preparato un servizio d’ordine massiccio, così come si evince dall’installazione di oltre cinquanta maxi schermi tra Napoli e provincia. È arrivato anche il messaggio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che invita i tifosi a non ingolfare, nell’eventualità, la città (clicca qui per leggere le dichiarazioni). Intanto, proprio in questi minuti spunta la novità riguarda la viabilità della Tangenziale, sempre per poter gestire nel modo migliore possibile il possibile afflusso di persone verso Napoli e, soprattutto, verso Fuorigrotta.

Notizie Napoli, dalle 21:30 chiude lo svincolo Fuorigrotta: l’annuncio

Dal sito ufficiale della Tangenziale di Napoli è stata resa nota la chiusura dello svincolo di Fuorigrotta, a partire dalle ore 21:30 di quest’oggi.

Di seguito, il comunicato in questione: