Appello di De Laurentiis ai tifosi: riguarda la possibile festa Scudetto del Napoli

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, lancia l’appello in vista della possibile festa Scudetto della squadra di Antonio Conte.

In città non si parla d’altro e non potrebbe essere altrimenti, considerata la posta che c’è in palio. Il Napoli ha un’occasione davvero unica tra le proprie mani nella sfida di questa sera contro il Cagliari. Allo stadio Diego Armando Maradona, è tutto pronto per l’arrivo dei tantissimi tifosi che arriveranno a Fuorigrotta, sia all’interno dell’impianto che all’esterno. Ma in tutta la città e la provincia è previsto un servizio d’ordine davvero eccezionale.

Un appello all’ordine arriva in questi minuti anche dal presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, diffuso da Radio CRC, emittente partner del club azzurro. Un messaggio rivolto a tutti i sostenitori partenopei, nel caso in cui si dovesse celebrare la vittoria del Tricolore.

Il numero uno della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, manda un appello a tutti i tifosi del club azzurro attraverso Radio CRC.

In particolare, stando a quanto si apprende dalla medesima fonte, ha specificato che i maxi schermi previsti tra Napoli e provincia sono ben 52, invitando ai tifosi di festeggiare, eventualmente, il successo Tricolore nelle proprie città, non ingolfando quindi la città di Napoli.