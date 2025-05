Scudetto, tutte le combinazioni per Napoli e Inter: si andrà allo spareggio in un caso

Tutte le combinazioni per il testa a testa Scudetto che in queste ore volge al termine: ecco cosa serve al Napoli per portare a casa la vittoria del campionato di Serie A.

Un’attesa che in queste ore, in città, si fa sempre febbrile. Napoli attende la sfida contro il Cagliari, il cui risultato andrà a decretare chi tra gli azzurri e l’Inter – che sarà impegnata a Como, in contemporanea – si porterà a casa la vittoria del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte ha un solo punto di vantaggio, che dovrà difendere a ogni costo per evitare ogni spiacevole sorpresa in queste battute finali e decisive.

Per fare in modo che al fischio finale del direttore di gara possa scatenarsi la festa di un popolo intero, basta una vittoria al Napoli per assicurarsi la conquista del Tricolore. Il tutto, senza eventualmente fare alcun calcolo su quello che sarà il risultato dei nerazzurri, che dal canto loro devono sperare solo in un passo falso dei partenopei per sperare di sorpassare in modo clamoroso la squadra di Antonio Conte. Non va scartata, inoltre, l’ipotesi spareggio: vediamo insieme tutte le combinazioni possibili in questi ultimi novanta minuti del campionato di Serie A.

Lotta Scudetto tra Napoli e Inter: l’elenco di tutte le combinazioni

Tutta la Serie A attende il verdetto che decreterà il vincitore del campionato tra il Napoli e l’Inter, protagoniste di un testa a testa avvincente e che tiene tutti col fiato sospeso ancora oggi.

Attualmente, la classifica del campionato di Serie A vede il Napoli al primo posto con 79 punti, mentre l’Inter è al secondo posto con 78 punti.

Il Napoli vincerebbe lo Scudetto se:

dovesse vincere la partita contro il Cagliari (indifferentemente dal risultato di Como-Inter)

dovesse pareggiare la partita contro il Cagliari (solo se l’Inter, nel frattempo, dovesse perdere a Como)

dovesse perdere la partita contro il Cagliari (solo se l’Inter, nel frattempo, dovesse perdere a Como)

L’Inter vincerebbe lo Scudetto se:

dovesse vincere contro il Como (solo se il Napoli, nel frattempo, dovesse pareggiare o perdere contro il Cagliari)

Ipotesi spareggio Scudetto: la combinazione che prevederebbe lo scontro tra Napoli e Inter

Ma in quale caso si dovrà disputare l’eventuale spareggio Scudetto tra il Napoli e l’Inter? L’unica combinazione che porterebbe a tale scenario è la sconfitta del Napoli contro il Cagliari e il pareggio dell’Inter a Como. Qualsiasi altro risultato fa decadere l’ipotesi di uno spareggio tra le due compagini.

In caso di spareggio, la partita è in programma per lunedì 26 maggio, con sede a Roma.