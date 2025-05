Nonostante incomba la partita più importante della stagione, il calciomercato non conosce pause. In tal senso arrivano importanti aggiornamenti di mercato sul Napoli da Fabrizio Romano.

Inizia a muoversi il mercato in attacco per le big italiane. L’Inter, in particolare, è alla ricerca di un profilo giovane ma già pronto per palcoscenici importanti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno avviato i primi contatti esplorativi con un obiettivo del Napoli attualmente in forza in Premier League, ossia Rasmus Hojlund.

Inter su Højlund: è stato accostato anche al Napoli

Come spiegato da Fabrizio Romano su YouTube, l’Inter ha preso informazioni per capire costi e fattibilità dell’operazione. Il club inglese lo valuta ancora molto, ma non lo considera incedibile.

Il centravanti danese, ex Atalanta, è arrivato al Manchester United la scorsa estate per circa 80 milioni di euro. Nonostante una stagione in chiaroscuro a livello di numeri, ha comunque dimostrato di essere un talento di prospettiva. L’Inter sta monitorando il giocatore per capire se ci sono margini di manovra. Anche Napoli e Juventus sono in corsa. I bianconeri vedono in Højlund un possibile erede di Vlahovic, mentre il Napoli valuta un profilo giovane per l’attacco.

Il profilo di Højlund: giovane, veloce, completo

Classe 2003, Højlund è considerato uno dei centravanti più interessanti della sua generazione. Le sue qualità fisiche e tecniche lo rendono un attaccante moderno.

Alto 1,91 m, mancino, Højlund combina potenza fisica, velocità e tecnica individuale. È bravo nell’attacco alla profondità, nel gioco spalle alla porta e nel colpo di testa. Nonostante la giovane età, ha già esperienza internazionale, avendo giocato in Serie A, Premier League e Champions League. Tra i suoi punti di forza ci sono una sorprendente velocità palla al piede (considerando la stazza imponente), un buon fiuto del goal e la capacità di proteggere palla e fare reparto da solo. Nonostante sia ancora un talento grezzo, l’ex orobico ha già dimostrato personalità e grande voglia di migliorare.

Tuttavia, come già anticipato più volte da Romano, quello di Hojlund non è un nome in alto nel personalissimo taccuino di Manna. Infatti, per quanto riguarda la questione centravanti, la dirigenza azzurra ha già effettuato una lauta proposta a Jonathan David ed è in attesa di una risposta. Subito dietro al canadese, ci sarebbe Darwin Nunez del Liverpool, per il quale Manna ha avuto contatti esplorativi.