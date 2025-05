Napoli su Jonathan David, il punto della situazione: tra accordo e concorrenza

Giovanni Manna punta l’attaccante, ma occhio alla concorrenza dalla Serie A: la situazione.

Prosegue il mercato del Napoli in attesa del big match di domani sera. Gli uomini di Antonio Conte affronteranno il Cagliari per la conquista dello scudetto e per liberare i festeggiamenti che, ormai, sono nel pieno dei preparativi.

Giovanni Manna, però, non perde la concentrazione e continua a lavorare sui colpi che la dirigenza azzurra vorrebbe piazzare in vista della prossima stagione. E se da un lato quello relativo a Kevin De Bruyne sembra il colpo dell’estate napoletana, dall’altro c’è un altro nome che potrebbe far brillare gli uffici del Napoli.

David conteso con altre italiane: la situazione

Si tratta di Jonathan David, ormai obiettivo dichiarato di Aurelio De Laurentiis, la cui trattativa con il club azzurro è in fase di avviamento. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione, concentrandosi sull’accordo e sulla concorrenza italiana.