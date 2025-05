Sequestrati dalla Guardia di Finanza 20mila articoli contraffatti con il marchio SSC Napoli: la notizia

Prosegue il lavoro della Guardia di Finanza contro la contraffazione: maxi sequestro di articoli con il marchio del Napoli.

Il conto alla rovescia è già iniziato: il Napoli sogna il quarto scudetto della sua storia. Il popolo napoletano sa bene quanto sia importante la sfida col Cagliari ed è pronto a sostenere gli uomini di Antonio Conte. Per l’occasione lo stadio Diego Armando Maradona sarà una vera e propria bolgia: sold-out per l’ultima gara della stagione.

Nel frattempo, però, una notizia dell’ultima ora sconvolge tutti i tifosi partenopei. I militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato a termine un maxi sequestro di materiale contraffatto. Tra i numerosi deferiti risulta anche un pluripregiudicato.

Sequestrati oltre 20mila articoli contraffatti e 18 persone denunciate

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato materiale dal valore di 300mila euro. Veniva rivenduto senza autorizzazioni e a prezzi da capogiro.

Tramite una nota ufficiale, la Guardia di Finanza ha comunicato di aver sequestrato, in Via Toledo e nei Quartieri Spagnoli, oltre 20mila articoli contraffatti per un valore commerciale che supera i 300mila euro. Tra gli articoli sequestrati ci sono maglie, pantaloncini, bandiere e sciarpe: tutto il materiale presentava marchi contraffatti e non autorizzati dal Napoli.

Sono ben 18 le persone denunciate per contraffazione, ricettazione e frode in commercio. Tra le persone deferite dai militari della Guardia di Finanza compare anche un pluripregiudicato di 71 anni a capo di un vero e proprio mercato del falso. Il materiale veniva rivenduto senza autorizzazioni a prezzi decisamente spropositati, approfittando così dei tantissimi turisti in visita a Napoli.