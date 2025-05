Si riaccende il duello Napoli-Inter: da Milano si scagliano contro Conte, il motivo

A poche ore di distanza dai match che decideranno il campionato più lungo e complesso degli ultimi anni, si riaccendono le polemiche intorno a ad Antonio Conte.

Una sfida Scudetto che si è combattuta in primis fuori dal campo, tra trucchi psicologici volti a non far calare il filo della tensione e vere e proprie accuse a distanza. In tal senso, le parole di Antonio Conte in conferenza pre-Cagliari hanno contribuito ad accendere nuovamente le polemiche tra Napoli e Inter, il cui testa a testa è destinato a concludersi nelle prossime ore, con la speranza da parte degli azzurri che possa arrivare il primato in via aritmetica.

Conte: “In 38 partite emerge chi merita di più”

Durante la conferenza stampa odierna, Conte ha offerto la sua visione in merito al discorso dei meriti nella lotta in campionato: “La mia esperienza dice che i campionati li vincono le squadre che hanno meritato di più. Parliamo di 38 partite, a differenza delle coppe”.

Di seguito, le parole dell’allenatore a tal proposito:

Parto da un presupposto: i campionati li vincono le squadre che hanno dimostrato e merito di più. Parliamo di 38 partite, a differenza dei tornei in cui è molto importante il sorteggio e altre situazioni può capitare che spunti qualcosa di diverso. 38 partite sono tante per delineare chi merita, devi mostrare regolarità di risultati, di prestazioni, di gestire situazioni positive e negative. Nei tornei hai meno tempo sotto questo punto di vista”.

Le parole di Conte sono state interpretate da alcuni come una frecciatina indiretta all’Inter, che si giocherà la Champions League in finale contro il Paris Saint Germain.

Da Milano la replica: è polemica contro Antonio Conte

La risposta di Fabrizio Biasin non si è fatta attendere. Con un tono ironico e provocatorio, il giornalista ha scritto sui social: “Arrivare in finale di Champions è più facile. Come no…”.

Biasin, da sempre attento alle dinamiche nerazzurre, ha voluto implicitamente sottolineare come arrivare fino in fondo in Champions non sia affatto semplice, sottolineando dunque il traguardo raggiunto dai nerazzurri nell’annata in corso.

Sui social è scoppiata la polemica. Da un lato chi sostiene Conte, dall’altro chi dà ragione a Biasin: uno scenario che non fa altro che infiammare il clima di sfida tra Napoli e Inter, arrivate ormai alle ultimissime battute di un campionato infuocato e incerto come poche altre volte nella storia della Serie A.