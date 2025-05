Possibile festa scudetto Napoli, metropolitane e funicolari h24 fino a lunedì: l’annuncio

Arriva una notizia importantissima per i tifosi azzurri: prolungato l’orario dei servizi di trasporto fino a lunedì.

Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli. Il Napoli, attualmente in vetta alla classifica, ospiterà in casa il Cagliari di Davide Nicola in una sfida dal valore inestimabile. Anche in questa occasione al Maradona non mancherà affatto il supporto dei tifosi: previsto l’ennesimo sold out della stagione per il match decisivo.

Nel frattempo arriva un annuncio davvero importante per la possibile festa scudetto. Mezzi di trasporto come metropolitane e funicolari resteranno aperti h24 fino al prossimo lunedì, per garantire spostamenti scorrevoli a tutti i cittadini e tifosi partenopei.

Corse speciali per l’eventuale festa scudetto

Nino Simeone ha confermato l’attivazione di corse aggiuntive per metropolitane, funicolari e bus. Anche i parcheggi resteranno aperti per 24 ore.

Tramite un comunicato ufficiale, il Presidente della Commissione Mobilità Consiglio comunale di Napoli, Nino Simeone, ha annunciato un incremento delle corse per i principali mezzi di trasporto della città fino a lunedì. La motivazione dietro questa scelta è quella di evitare di paralizzare la città in caso di possibili festeggiamenti per lo scudetto, permettendo così maggiore movimento a tutti gli abitanti partenopei.

In particolar modo, la Linea 1 della metropolitana e le funicolari garantiranno il servizio no stop per ben 24 ore da venerdì fino a lunedì. Anche i bus ANM saranno in servizio h24 da sabato a lunedì. I parcheggi cittadini, invece, resteranno aperti h24, eccezion fatta per quelli di Piscinola e Chiaiano.