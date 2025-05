Festa scudetto in diretta TV? De Laurentiis studia il format

Clamoroso scenario in vista della possibile festa scudetto di venerdì: De Laurentiis si starebbe muovendo per una diretta TV

Il conto alla rovescia è finito. Il Napoli di Antonio Conte si avvicina alla sfida più importante dell’anno con la consapevolezza di avere tutto nelle proprie mani.

Una sola partita ancora, al “Maradona”, contro il Cagliari: se si vince, nessun calcolo, lo Scudetto è realtà. E secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno nell’edizione odierna, il Napoli si sta già attrezzando per trasformare lo stadio in un palcoscenico da brividi.

Festa in diretta TV? Il piano di De Laurentiis

A Fuorigrotta tutto è pronto per una potenziale notte storica. La macchina organizzativa è in moto: luci, musica e maxischermi sono stati testati e sono pronti all’accensione immediata non appena si consumerà il verdetto.

A volere che tutto sia perfetto è in primis Aurelio De Laurentiis. Il presidente sogna una celebrazione indimenticabile, e non vuole farsi trovare impreparato. Se il Napoli dovesse sollevare il tricolore, ci sarà uno spettacolo in piena regola.

Sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno, il patron starebbe addirittura lavorando a un format televisivo dedicato, da trasmettere in diretta per il pubblico italiano e internazionale. Una festa-show, in stile cinema, come da sua tradizione.

Il presidente azzurro prepara la festa: tutto pronto al Maradona

Il prefetto Michele di Bari, intanto, si è detto soddisfatto per essere riuscito a garantire la diretta della partita anche sui maxischermi dello stadio, così da permettere a chi è fuori dai settori di godersi ogni attimo. La gara sarà trasmessa in tutto il mondo, in centinaia di Paesi.

Una vetrina globale per una squadra che ha fatto parlare di sé in Europa e non solo. Insomma, l’attesa è alle stelle. Napoli trattiene il fiato e accende la speranza. Il popolo azzurro vuole scrivere una nuova pagina di storia, e lo farà a modo suo: tra cori, lacrime, fuochi d’artificio e abbracci infiniti.

Ora, però, c’è da vincere una partita: dopo un campionato giocato con continuità, grinta e identità, i partenopei arrivano all’ultima giornata con un punto di vantaggio sull’Inter seconda con un sogno nel cuore.

Poi, se il campo parlerà chiaro, sarà tempo di alzare il volume e lasciare che la città esploda in una festa che sa di riscatto, di orgoglio, di appartenenza. E che solo Napoli, con la sua anima, sa regalare.