Ultim’ora Napoli – Cagliari, si potrà vederla in chiaro: l’annuncio

I tifosi del Napoli possono gioire in vista dell’ultima partita di campionato: la sfida al Cagliari sarà trasmesso in chiaro sulla rete televisiva nazionale

Manca sempre meno all’ultima decisiva sfida di campionato del Napoli contro il Cagliari. In caso di vittoria, gli azzurri si laureerebbero Campioni d’Italia all’ultima giornata. Il vantaggio sull’Inter di un solo punto, però, impone agli azzurri la necessità di vincere per poter dipendere esclusivamente da se stessi.

Tantissimi tifosi azzurri hanno provato ad acquistare un biglietto per assistere alla partita del Maradona. Più di 400.000 persone negli ultimi due giorni hanno invaso la piattaforma di Ticketone. Ovviamente non tutti sono riusciti a realizzare questo piccolo sogno, ma proprio in soccorso di questi ultimi è arrivato il Prefetto: Napoli-Cagliari sarà visibile in chiaro sulla rete nazionale.

Napoli – Cagliari, in chiaro sulla Rai il secondo tempo della sfida che vale lo Scudetto

Il secondo tempo di Napoli – Cagliari sarà visibile in chiaro sulla Rai. Questo l’aggiornamento clamoroso dell’ultim’ora, che arriva direttamente dall’avvocato e consigliere comunale Fulvio Fucito.

Tramite il proprio account Facebook, il consigliere ha rivelato che il Prefetto ha ottenuto il permesso per trasmettere in chiaro sulla Rai il secondo tempo dell’ultima importantissima sfida che attende il Napoli, per la gioia dei tifosi partenopei.