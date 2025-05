“Dietrofront della Lega! Prevista una premiazione anche a Como”

Due coppe per un solo scudetto: la Lega Serie A cambia ancora i piani, ecco dove finirà davvero il trofeo da sollevare

Il sogno è lì, a un passo. Il Napoli di Antonio Conte si avvicina all’ultima curva del campionato con il motore acceso e la voglia di non mollare nemmeno un centimetro.

In testa alla classifica, con un punto di vantaggio sull’Inter, i partenopei si giocheranno tutto contro il Cagliari. Un ultimo sforzo per coronare una stagione da applausi, fatta di carattere, gioco e fame.

Scudetto a Napoli o Como? La Lega ha deciso

E mentre la città si prepara a esplodere, anche la Lega Serie A muove i suoi pezzi in vista della serata che potrebbe cambiare tutto. Come racconta Il Mattino, il presidente Ezio Simonelli e l’amministratore delegato Luigi De Siervo saranno domani al “Maradona”, ospiti d’onore della capolista, come da protocollo.

Non solo: sono state realizzate in fretta e furia due Coppe dello Scudetto, una per Napoli, l’altra per Como, dove l’Inter giocherà contro i lariani. Il motivo è semplice quanto spettacolare: il trofeo dovrà essere consegnato subito dopo il triplice fischio, con tanto di fuochi d’artificio.

Due trofei pronti, ma solo uno sarà alzato

La festa, in pratica, è pronta a partire da entrambe le parti. Curioso retroscena: inizialmente l’Inter avrebbe voluto rimandare l’eventuale premiazione a San Siro, domenica. Poi il dietrofront.

La Lega è stata chiara: lo Scudetto si assegna domani sera, qualunque sia la piazza. Napoli freme, l’Inter spera. Il countdown è iniziato. E due Coppe brillano, in attesa di conoscere la loro vera casa.