Napoli – Cagliari, ballottaggio Neres-Raspadori: la scelta di Conte

Antonio Conte ha già preso delle decisioni importanti per la sfida del suo Napoli contro il Cagliari.

Dopo il pareggio contro il Parma di Chivu del Tardini, dunque, il Napoli ha di fronte a sé l’ultimo turno di questo campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, giocheranno venerdì sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari.

La squadra di Davide Nicola è già salva, ma comunque farà di tutto per cercare di rovinare i sogni scudetto del Napoli. Il team partenopeo, dal canto suo, ha di fronte a sé una gara in cui si gioca la vita. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte ha preso già delle decisioni molto importanti.

Napoli-Cagliari, ecco le decisioni di Antonio Conte: le ultime da Castel Volturno

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il tecnico salentino avrebbe scelto di schierare lo stesso undici titolare visto contro il Parma. David Neres, dunque, dovrebbe partire dalla panchina, mentre Raspadori sarà al fianco di Lukaku.

Buongiorno e Juan Jesus, invece, potrebbero sì riuscire a recuperare per la gara contro il Cagliari, ma probabilmente solo per partire dalla panchina. Il Napoli, quindi, anche contro i rossoblù giocheranno con il 4-4-2. Da sottolineare che la squadra azzurra andrà in ritiro a Pozzuoli, esattamente all’Hotel Gli Dei.