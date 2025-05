“Come no”, arriva la frecciata di Biasin per Conte: la risposta social

Dura stoccata di Biasin nei confronti di Antonio Conte: i tifosi del Napoli restano a bocca aperta dopo le parole del giornalista.

Napoli crede sempre di più nel sogno scudetto. Gli uomini di Antonio Conte regnano al primo posto, a un punto dall’Inter. Nell’ultima sfida della Serie A, il Napoli ospiterà il Cagliari al Maradona, mentre la squadra guidata da Inzaghi affronterà in trasferta il Como. Per conquistare una volta per tutte il titolo, la squadra azzurra non può assolutamente sbagliare l’approccio a questo match.

In attesa dell’ultima gara in campionato, la battaglia tra Napoli ed Inter continua anche sui social. Il giornalista Fabrizio Biasin ha criticato duramente le recenti parole di Antonio Conte, ritenendo completamente errata l’opinione del tecnico azzurro.

Conte: “Parliamo di 38 partite, non di tornei brevi”

L’allenatore del Napoli carica i suoi nell’ultima conferenza stampa della stagione: per Conte trionfare in un campionato così intenso e lungo significa essere i migliori.

Durante la conferenza stampa alla vigilia dell’importante gara contro il Cagliari, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato del gran lavoro svolto dai suoi uomini sottolineando come, a differenza di competizioni più brevi, campionati come la Serie A siano molto più complicati da affrontare:

“Le mie esperienze mi insegnano che i campionati li vince la squadra che ha meritato di più. Stiamo parlando di 38 partite, a differenza di altri tornei brevi. Lì l’importante è il sorteggio, trovi squadre con infortunati o squalificati. In un percorso breve può spuntare qualcosa di diverso, ma 38 partite in campionato sono tante e delineano chi merita“

La reazione di Biasin alle parole di Conte: “Come no”

Il giornalista Biasin non è affatto d’accordo con l’analisi di Conte: le sue parole sembrano infatti sminuire il grande percorso dei nerazzurri in Champions League.

Le parole pronunciate in conferenza da Antonio Conte, però, non sono affatto piaciute ai tifosi interisti. Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha espresso sul suo profilo Facebook tutta la sua incredulità nelle dichiarazioni del tecnico azzurro:

“Arrivare in finale di Champions è più facile, come no…”

Secondo Biasin il livello di difficoltà tra le due competizioni non è affatto paragonabile. Da sempre la Champions League è teatro di grandissime sfide tra big club e, nel suo cammino verso la finale, i sorteggi non sono stati troppo favorevoli all’Inter. I nerazzurri hanno infatti dovuto affrontare alcuni tra i migliori club d’Europa, tra cui Bayern Monaco e Barcellona.