Napoli su Garnacho, Manna in pole position: pronta una mega offerta

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul possibile approdo di Garnacho in azzurro.

Dopo aver pareggiato contro il Parma, di fatto, il Napoli è vicinissimo allo scudetto. I partenopei, infatti, dovranno battere il Cagliari domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona per vincere questo campionato.

Anche perché l’Inter, nonostante il grandissimo turnover di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il PSG, è attesa dalla trasferta contro il Como di Fabregas. Tuttavia, oltre alla gara scudetto , in casa azzurra si sta parlando molto sia del futuro dello stesso Antonio Conte che della prossima sessione estiva di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna segnalare un importante aggiornamento su Alejandro Garnacho.

Calciomercato, continua il forcing per Garnacho del Manchester United: ecco le ultime sulla trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, il Napoli continua ad insistere fortemente per il calciatore argentino. Giovanni Manna, tra l’altro, sarebbe anche disposto ad offrire la bellezza di quasi 60 milioni di euro per convincere il Manchester United a cedere Alejandro Garnacho.

Lo stesso classe 2004, che ha appena perso l’Europa League contro il Tottenham, sarebbe frustrato per i pochi minuti che gli ha concesso Ruben Amorim. Lo stesso Manchester United, a differenza dello scorso gennaio, non rifiuterebbe una proposta economica davvero importante. Da segnalare anche l’interesse di Chelsea, Atletico Madrid ed alcune squadre della Saudi Pro League, ma il Napoli è sicuramente il club in pole position.