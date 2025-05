Bus scoperto, Manfredi svela la data in caso di festa Scudetto: è UFFICIALE

Alla vigilia dell’atteso match Scudetto per il Napoli, emergono informazioni chiave per quanto riguarda l’eventuale bus scoperto.

Sale l’attesa per la sfida di domani al Diego Armando Maradona, con il Napoli impegnato contro il Cagliari nel match che, di fatto, potrebbe consentirgli di laurearsi Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. In ottica dei festeggiamenti che seguiranno, sono arrivati importanti aggiornamenti da parte di Gaetano Manfredi.

Manfredi: “Il bus scoperto si farebbe lunedì pomeriggio”

Gaetano Manfredi, primo cittadino della città di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito al possibile bus scoperto.

“Vogliamo che si coniughi la libertà di festeggiare con la sicurezza delle persone” ha esordito il sindaco, che poi ha aggiunto: “Stiamo lavorando con tutte le istituzioni su questo tema, tenendo conto di ogni eventualità sia nella notte di venerdì sia per quanto riguarda il percorso del bus scoperto di lunedì pomeriggio”.

“Vogliamo che sia una festa di comunità, in modo che anche chi non è riuscito a entrare allo stadio abbia un luogo di aggregazione sicuro dove poter vedere la partita e stare insieme”. Insomma un vero e proprio lavoro coordinato di tutte le istituzioni partenopee volto alla riuscita di quella che potrebbe essere (facendo gli eventuali scongiuri) un’indimenticabile festa scudetto.