News Napoli, appello del Questore sulla possibile festa Scudetto: novità anche sul bus scoperto

Ore febbrili in casa Napoli in vista della sfida di venerdì sera contro il Cagliari, che potrebbe regalare lo Scudetto alla squadra di Antonio Conte.

A Napoli cresce sempre più l’attesa per la sfida contro il Cagliari. Venerdì sera – fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 – tutta la città è pronta a mostrarsi accanto ai propri beniamini per una serata che potrebbe entrare nella storia del club partenopeo. Servono, però, i tre punti, per fare in modo che possa essere conquistato il Tricolore senza fare troppi calcoli sull’Inter, che affronterà a sua volta il Como.

Intanto, in città ci si prepara già all’eventuale festa, che si scatenerebbe ovviamente poco dopo il fischio finale della partita Napoli – Cagliari, per cui Davide Nicola, tecnico dei sardi, ha promesso battaglia (clicca qui per le parole in conferenza stampa). A parlare di ciò che potrebbe succedere a partire da venerdì sera stesso è il Questore della città di Napoli, Maurizio Agricola, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Questore di Napoli: “Quasi 85 varchi: faccio un invito alla città”

Maurizio Agricola lancia un appello particolare ai napoletani, nel caso in cui dovesse concretizzarsi la vittoria dello Scudetto.

Di seguito, quanto dichiarato dal Questore a tal proposito:

“È giusto che sia un momento di esaltazione, l’invito che posso fare è quello che sia un festeggiamento. È un momento di gioia ma spero rientri nei canoni della tranquillità e del festeggiamento”.

Nel corso del suo intervento, Agricola ha anche sottolineato come la situazione sia completamente diversa rispetto a due anni fa, visto che nella vittoria del terzo Scudetto il Napoli giocava fuori casa contro l’Udinese e non c’era alcuna contemporaneità con squadre in lotta per la conquista del titolo.

Possibile bus scoperto: il Questore di Napoli svela le ultime

È ormai acclarato che, a differenza di due stagioni fa, in caso di Scudetto ci sarebbe la sfilata con il bus scoperto: un’iniziativa invocata a gran voce dai tifosi, dopo che in occasione della conquista del terzo Tricolore non ci fu alcun evento analogo.

Queste le ultime novità svelate da Maurizio Agricola nel corso del medesimo intervento radiofonico: