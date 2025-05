Napoli, aperto l’official Store a Piazza San Domenico: c’è anche Manna – VIDEO

Novità in casa Napoli, da poco è stata ufficializzata l’apertura di un nuovo store a Piazza San Domenico che farà felici i tifosi azzurri: presente il d.s. Manna

Cresce l’attesa in vista dell’ultimo appuntamento stagionale di Serie A. Il Napoli si giocherà la possibilità di vincere lo Scudetto nella sfida al Cagliari di venerdì sera tra le mura amiche del Maradona. I tifosi azzurri non stanno più nella pelle, e l’atmosfera che si respira in città da qualche settimana è magica.

Nella giornata odierna, è arrivata un’altra notizia che sicuramente farà felice il popolo napoletano. A Piazza San Domenico ha ufficialmente aperto un nuovo official store della SSC Napoli: tra i presenti anche il d.s. partenopeo.

Napoli, alle 19:26 ha aperto un nuovo official store a Piazza San Domenico: presente anche Manna

I tifosi del Napoli avranno un nuovo store dedicato alla loro grande passione nel cuore della città. Oggi, alle 19:26, a Piazza San Domenico ha aperto il nuovissimo Flagship Store SSC Napoli, sotto la supervisione del direttore sportivo Giovanni Manna.

Questa, ovviamente, è un’ottima notizia per i sostenitori del Napoli, visto che ora hanno un altro store da cui attingere la maglia della loro squadra del cuore.