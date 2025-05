“Spareggio scudetto a Milano”, la decisione della Lega di Serie A

Il Napoli affronterà il Cagliari venerdì per vincere lo Scudetto, ma in caso di spareggio con l’Inter ecco in quale stadio si giocherà la partita

Sono ore caldissime in vista dell’ultimo turno di campionato di Serie A. Il Napoli ospiterà il Cagliari al Maradona, mentre l’Inter giocherà in trasferta a Como. Gli ultimi match dell’anno di azzurri e nerazzurri stabiliranno quale squadra vincerà lo Scudetto. La Lega ha stabilito che i due club scenderanno in campo venerdì alle 20.45 in contemporanea.

Una decisione che ha fatto scaturire diverse polemiche, anche in chiave spareggio. Uno scenario estremamente complesso, ma ancora possibile matematicamente. Se il Napoli, infatti, perdesse in casa contro il Cagliari, e l’Inter pareggiasse in casa del Como, le due squadre si ritroverebbero a pari punti in classifica. In questo caso, è previsto un ulteriore scontro diretto tra le due contendenti. In quale stadio si giocherebbe? Ecco la decisione della Lega.

Spareggio Napoli – Inter, il Presidente della Lega Serie A rivela: “Ad oggi lo si giocherebbe a Milano, nessun provvedimento”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, è tornato a parlare dell’ipotesi spareggio Scudetto tra Napoli e Inter, a margine di un convegno a Milano.

Al momento, non sono previste variazioni al programma originale, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi:

“Oggi lo spareggio si giocherebbe a Milano. Le regole prevedono che si disputi in casa della squadra con la miglior differenza reti. Roma è un’ipotesi solo se dovesse arrivare un provvedimento del Viminale che vieta la trasferta ai tifosi napoletani, ma al momento questo provvedimento non c’è. Se venerdì sera alle 23 ci fosse un risultato di parità in classifica io direi che la finale si giocherà lunedì alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano”.

Sarebbe Stadio Olimpico, dunque, solo se fosse vietata la trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania. Chiariti, una volta e per tutte, i dubbi in merito alla questione.