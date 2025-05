Napoli – Cagliari, stanziati 500mila euro per maxischermi: l’annuncio anche sul bus scoperto

Il Comune di Napoli ha diramato una nota molto importante per la possibile festa scudetto.

Il Napoli, dopo il pareggio rimediato contro il Parma, è atteso dalla sfida di venerdì sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari già salvo di Davide Nicola. Agli azzurri, dunque, basterà battere i sardi per laurearsi campione d’Italia.

Ma il team rossoblù, giustamente, non ha la minima intenzione di regalare lo scudetto al Napoli. Tuttavia, al netto di cosa accadrà al Maradona tra gli azzurri, le autorità competenti devono ovviamente organizzare una possibile festa scudetto. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare un annuncio molto importante.

Il Comune di Napoli ha stanziato 500mila euro per la possibile festa scudetto: l’annuncio

Il Comune di Napoli, di fatto, ha diramato questa nota:

“Sono stati allestiti tre maxischermi per assistere alla gara Napoli-Cagliari, posizionati in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni XIII° a Scampia. Da segnalare anche l’approvazione, in collaborazione con la SSC Napoli, dell’organizzazione di due bus scoperti in caso di vittoria dello scudetto”.

La nota poi continua:

“I due bus percorrerano una distanza di 2,5 chilometri (tutti transennati), ovvero da Piazza Sannazzaro a Piazza Vittoria. Inoltre, per assicurare la massima partecipazione della cittadinanza, verranno posizionati 4 maxischermi (Piazza Sannazaro, Via Partenope, Via San Pasquale e Largo Sermoneta) per i cittadini che non riisciranno ad accedere alla zona destinata alla sfilata dei due bus. L’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale è di 500mila euro”.