Osimhen, maxi offerta della Juventus: l’alternativa è un obiettivo del Napoli

I bianconeri sarebbero pronti a presentare una maxi offerta per l’attaccante nigeriano. In caso di mancato accordo, via libera per un obiettivo dei partenopei

La Juventus è intenzionata a fare sul serio per Victor Osimhen. Questo è quanto fa sapere questa mattina il Corriere dello Sport sulle proprie pagine. Con la Champions League sempre più vicina dopo il successo sull’Udinese, i bianconeri sono pronti a investire cifre importanti per riportare il centravanti nigeriano in Italia.

Un ritorno previsto comunque per le prossime settimane. Osimhen, infatti, è arrivato al termine del suo periodo di prestito al Galatasaray, con il quale ha vinto il campionato da assoluto protagonista. Sono 36 le reti in 40 partite segnate dal centravanti, che di certo non vestirà nuovamente la maglia del Napoli nella prossima stagione. Motivo per cui, il patron De Laurentiis sta cercando soluzioni.

Osimhen verso la Juventus? Il piano B infastidisce il Napoli

Una di queste, potrebbe essere rappresentata dalla Juventus. I bianconeri lasceranno partire Dusan Vlahovic in estate, sperando di incassare almeno 50 milioni di euro dalla sua cessione. La cifra servirà a ricoprire in parte il costo di Osimhen, che per i club italiani avrà un valore di circa 85 milioni. Niente clausola rescissoria da 75, infatti, per le società di Serie A.

E il d.s. Cristiano Giuntoli, nonostante le smentite, sembra davvero intenzionato a spingere su questa pista. Magari per accontentare un Antonio Conte pronto a ritornare in bianconero? Al momento solo ipotesi, come quella di un eventuale piano alternativo che intralcerebbe e non poco il Napoli.

Sempre secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, la Juventus avrebbe pensato ad Ademola Lookman come piano B di Osimhen. E proprio in giornata, vi abbiamo confermato di come il Napoli sia fortemente interessato al nigeriano. Il presidente De Laurentiis in persona vorrebbe provare a portare l’attaccante dell’Atalanta in maglia azzurra.

Per l’operazione con la Dea serviranno almeno 50 milioni di euro. Una cifra più bassa e che verrebbe incontro anche alla Juve, che reinvestirebbe la somma incassata con Vlahovic, tutta sul 27enne, senza dover aggiungere nulla. Resta chiaro a tutti, però, che il connazionale oggi al Galatasaray ispira molto di più. L’età è un fattore determinante e quella fame di gol lo renderebbe nuovamente un top in Serie A.

Tutto passa nelle mani dei dirigenti, che al termine di questo folle campionato potranno tornare a trattare. Il Napoli, intanto, spera di chiudere l’affare Osimhen con un club straniero, evitando di ritrovarsi il bomber come avversario nella prossima stagione.