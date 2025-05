Allegri al posto di Conte, c’è la conferma: ribaltone Napoli

Il Napoli è al centro di diverse voci lato panchina, con Antonio Conte sempre più lontano dal guidare gli azzurri il prossimo anno: nuova indiscrezione sul futuro di Max Allegri

Che ci sia il Napoli nel futuro di Massimiliano Allegri? L’attenzione degli azzurri, e di tutti i tifosi, al momento è rivolta esclusivamente all’ultima decisiva giornata di campionato, che assegnerà lo Scudetto. In caso di vittoria contro il Cagliari, gli azzurri potranno festeggiare il tanto atteso quarto titolo della propria storia.

Nel frattempo, continuano a non arrivare buone notizie riguardo la permanenza di Antonio Conte. Sullo sfondo c’è Massimiliano Allegri, il candidato numero uno per rimpiazzare il leccese. In merito al futuro dell’ex allenatore di Juventus e Milan, si è espresso un noto giornalista che ha confermato il possibile ribaltone di panchina in casa Napoli.

Allenatore Napoli, Schira rivela: “Allegri è l’obiettivo numero uno di Manna se Conte va via”

Antonio Conte saluterà il Napoli a fine stagione, che sia Scudetto oppure no. Sembra questa, al momento, l’ipotesi più probabile per il tecnico leccese, che dovrebbe essere sostituito da Max Allegri.

Le ultime indiscrezioni ci raccontano di un possibile ritorno alla Juventus dell’attuale allenatore azzurro. Allo stesso tempo, sembrerebbe che il principale indiziato a prendere il posto del tecnico salentino sia Massimiliano Allegri. Lo riferisce Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, che ha rilasciato un importante aggiornamento in merito tramite un post sul proprio profilo X:

“Max Allegri è il principale obiettivo di Manna per il ruolo di allenatore del Napoli, se Antonio Conte decidesse di andarsene a fine stagione. Conte e De Laurentiis non hanno più un ottimo rapporto. L’entourage di Allegri ha dato la disponibilità per un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028”.

Possibile contratto triennale con opzione per un quarto anno, quindi, per Max Allegri in caso di approdo al Napoli. Le parti sicuramente si risentiranno nei prossimi giorni, ma prima il d.s. Manna dovrà chiarire il futuro di Antonio Conte, una volta per tutte.

Napoli, a fine campionato incontro tra Conte ed Aurelio De Laurentiis

Nonostante tutti siano focalizzati sull’obiettivo, nelle ultime ore continuano ad emergere retroscena che minano alla serenità dell’ambiente partenopeo e mettono in discussione il futuro di Antonio Conte al Napoli.

Il tecnico a fine stagione si incontrerà con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma al momento sembra che i due anni di contratto non basteranno a garantire la permanenza dell’allenatore anche nella prossima stagione.