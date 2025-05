Napoli-Cagliari, chiesti maxischermi in 40 comuni: la sorpresa di Toni Servillo

Per la super sfida scudetto, richiesti maxischermi in ben 40 comuni differenti: spunta anche una sorpresa con il noto attore

Trepidante attesa per la delicatissima sfida tra Napoli e Cagliari che deciderà le sorti del campionato. Gli azzurri potranno vincere il loro quarto titolo nella storia, battendo i sardi davanti a un Maradona tutto esaurito. La città si augura di festeggiare venerdì sera e anche nei giorni a seguire, vista la decisione di far sfilare il pullman con i calciatori e il trofeo nella giornata di lunedì.

Il sindaco Manfredi ha confermato che in Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Esposito a Scampia, verranno installati 3 maxischermi, ma nelle ultime ore è emersa la possibilità che anche altri 40 comuni possano godere dello stesso privilegio. Un modo per consentire un maggior ordine pubblico e una minor dispersione di centinaia di migliaia di persone, nelle zone del centro storico e di Fuorigrotta.

Napoli-Cagliari, maxischermi e il video con Toni Servillo: i dettagli

Ben 40 comuni della provincia di Napoli hanno manifestato l’adesione all’iniziativa di installare maxischermi nelle piazze in occasione di Napoli-Cagliari di venerdì sera: saranno finanziati tutti dalla Città Metropolitana di Napoli.

I comuni indicati sono: Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola Terme, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Marano di Napoli, Marigliano, Massa di Somma, Mugnano di Napoli, Ottaviano, Palma Campania, Portici, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase, Villaricca, Visciano

Prima della partita verrà proiettato su tutti i maxischermi anche uno spot con interviste istituzionali, con Toni Servillo alla regia, per testimoniare come la città si sta preparando all’evento. Una bella sorpresa per tutti i tifosi che assisteranno alla gara in giro per la città e le varie province.

Grande attesa per l’ufficialità. Ci si aspetta possa arrivare nelle prossime ore. Manca sempre meno alla gara e non c’è più molto tempo a disposizione. Installare questo tipo di schermi, infatti, prevede dei tempi tecnici specifici e la gara col Cagliari dista poco più di 48 ore. I tifosi sperano di riuscire a festeggiare. Dopo il grande successo del 2023, Napoli vuole tornare a fare festa.

E la città si sta preparando nel migliore dei modi per gestire più di una grande serata di gioia. Toccherà ai calciatori in campo fare il resto. Antonio Conte caricherà la squadra a dovere.