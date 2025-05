Napoli, il piano per la festa scudetto: bus scoperto e nuova data a sorpresa

La città è pronta a esplodere di gioia in caso di vittoria contro il Cagliari: le novità legate al bus scoperto e alla data per festeggiare

Sono ore caldissime a Napoli. Mancano due giorni alla sfida scudetto contro il Cagliari e la città si sta preparando a una possibile festa che durerà per giorni. La tensione è alta, con soli 90 minuti da giocare ancora e 1 solo punto di vantaggio sull’Inter impegnata a Como. Venerdì sera, dalle 20.45, le due contendenti al titolo si giocheranno tutto in contemporanea, davanti a milioni di tifosi.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha confermato che saranno presenti 3 maxi schermi in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Esposito a Scampia. Ma anche in altri 40 comuni saranno installati schermi che consentiranno anche ai tifosi della provincia, di poter assistere alla gara decisiva, in compagnia di amici, parenti e persino sconosciuti.

Napoli, la data della festa scudetto: scelta a sorpresa per i tifosi

E se dovesse effettivamente arrivare la tanto agognata vittoria contro il Cagliari e quindi il quarto scudetto? A quel punto sarà festa assoluta, che non si limiterà alla serata di venerdì. A differenza di quanto successo 2 anni fa dopo il pareggio con l’Udinese, che portò al titolo, per questa stagione è prevista la presenza di un bus scoperto con i calciatori che sfileranno con la coppa.

L’evento, però, si svolgerà in una data diversa da quella di venerdì. Per garantire un servizio d’ordine adeguato, è impensabile impiegare migliaia di uomini in tutta la giornata di sabato, dopo aver lavorato fino all’alba tra il 23 e il 24 maggio. Servirà almeno un giorno di riposo (domenica) e da qui l’idea di spostare la festa a lunedì 25 maggio alle 15:00.

Nonostante si tratti di un giorno lavorativo, la scelta appare obbligatoria, secondo quanto riferisce Repubblica. I dubbi persistono, ovviamente, e verranno sciolti solamente dopo la sfida di venerdì.