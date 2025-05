“Deve vincere lo scudetto”, non solo Kvara: altre parole d’amore per il Napoli

Dopo le dichiarazioni di Kvaratskhelia, anche un altro calciatore ha rilasciato parole al miele per Napoli ed i suoi tifosi nella giornata odierna

L’amore tra i calciatori che transitano per il capoluogo campano ed il Napoli rimane sempre molto forte, anche dopo le separazioni. Nella giornata odierna, a dimostrazione di ciò, Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato bellissime dichiarazioni indirizzate ad i suoi ex compagni partenopei, che si stanno giocando lo Scudetto con l’Inter.

Il georgiano ha lasciato il Napoli ormai da mesi per vestire la maglia del Paris Saint Germain, con la quale giocherà la finale di Champions League. Il classe 2001, tra una domanda sul big match del prossimo 31 maggio e l’altra, è tornato a parlare degli azzurri. Kvara si augura che quest’anno possa essere quello giusto, e in generale ha speso parole al miele per club e città. Come lui, anche un altro calciatore ex Napoli ha voluto mandare messaggi d’amore a tutto il popolo partenopeo.

Napoli, senti Fabian Ruiz: “Gli auguro di vincere lo scudetto perché se lo meritano”

Napoli non ha dimenticato Fabian Ruiz, e Fabian Ruiz non ha dimenticato Napoli. Lo spagnolo insieme a Kvaratskhelia giocherà la finale di Champions League con il PSG tra meno di due settimane. Nella giornata odierna, oltre ad aver affrontato il tema finale, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla sua ex squadra.

Il centrocampista è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, durante il media day del club, ed ha voluto parlare della città partenopea:

“Napoli la porto nel cuore perché lì ho trascorso 4 anni bellissimi. Continuo ad avere rapporto con tanti giocatori e amici e a tifare per la squadra. Gli auguro di vincere lo scudetto perché se lo meritano”

Una grande dimostrazione d’affetto nonostante siano passati quasi 3 anni dalla separazione tra le parti. Parole al miele che, come detto, vanno a sommarsi a quelle dette in giornata da Kvara, che ha rivelato anche un simpatico aneddoto su Gigio Donnarumma.

Kvara, Fabian e Donnarumma seguiranno il Napoli: ultimi 90 minuti per scrivere la storia

Kvaratskhelia e Fabian Ruiz devono tanto al Napoli. Il club azzurro è stato un ottimo trampolino di lancio per entrambi i calciatori, che dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio sono diventati due pilastri nello scacchiere di Luis Enrique in terra francese.

Sia il georgiano che lo spagnolo tiferanno per il Napoli, ma assieme a loro ci sarà anche un altro spettatore speciale da Parigi: si tratta di Gianluigi Donnarumma, che assieme ai suoi due compagni seguirà il Napoli in questo finale di stagione al cardiopalma.