Ufficiale – Salta Napoli – Cagliari, operazione al menisco: le ultime

Mancava solo l’ufficialità, ed ora è arrivata: assenza pesante nell’ultima sfida di campionato tra Napoli e Cagliari, che può valere lo Scudetto per gli azzurri

Manca sempre meno all’ultimo appuntamento stagionale di Serie A. Il Napoli, venerdì sera alle 20:45, si giocherà con il Cagliari la possibilità di vincere il quarto Scudetto della propria storia, tra le mura amiche dello stadio Maradona.

I due mister, Antonio Conte e Davide Nicola, sperano di recuperare pezzi importanti dall’infermeria in queste ultime ore che precedono il match. Proprio in questi istanti, però, è arrivata una pessima notizia: un calciatore salterà la partita dopo l’operazione al menisco.

Verso Napoli – Cagliari, l’ex Gaetano non sarà della partita: intervento al menisco perfettamente riuscito

Ormai è ufficiale: Gianluca Gaetano non ci sarà al Maradona venerdì sera, in occasione di Napoli-Cagliari. Il club sardo lo ha comunicato da pochi istanti attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

Il talento classe 2000, in seguito a degli accertamenti strumentali, nella giornata odierna è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per una lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, e l’ex Napoli tra qualche giorno inizierà l’iter riabilitativo.