Conte, le presunte richieste per restare al Napoli: cosa dovrà fare De Laurentiis

Il tecnico salentino avrebbe già in mente le richieste da presentare al proprio presidente per decidere di rimanere sulla panchina azzurra

Mancano solamente 2 giorni alla partita più importante della stagione del Napoli, ma i rumors legati al futuro di Antonio Conte non si placano. L’allenatore leccese potrebbe portare gli azzurri alla vittoria del quarto titolo della propria storia, ma ci sono ancora 90 minuti intensissimi da giocare. La squadra ha 1 punto di vantaggio sull’Inter ed è obbligata a vincere contro il Cagliari al Maradona.

Dopo i pareggi con Genoa e Parma, non esiste altro risultato se non la vittoria. Non dovrà pesare la stanchezza, né fisica e né mentale, e bisognerà spazzare via ogni paura. Le gambe non potranno tremare a lungo, perché i nerazzurri a Como avranno voglia di un ribaltone che nell’ultima giornata di Serie A è già avvenuto almeno 4 volte in maniera storica e leggendaria.

Conte e la permanenza a Napoli: cosa avrebbe chiesto l’allenatore

Tra ansie e scongiuri da parte dei tifosi, resta vivo anche il discorso legato al futuro. Dopo la gara di venerdì si deciderà cosa ne sarà del Napoli 2025-26. In primis, bisognerà capire se parleremo di un club campione d’Italia o meno e solo da lì si deciderà meglio il destino della panchina. Perché i due anni di contratto che legherebbero ancora Conte agli azzurri potrebbero non essere rispettati.

La Juventus vorrebbe Conte, ma le notizie riportate quest’oggi dal Mattino, sottolineerebbero di un Cristiano Giuntoli non convintissimo nello scegliere il salentino come nuovo leader tecnico. Da qui lo spiraglio anche di una permanenza a Napoli da parte dell’attuale mister, che avrebbe però presentato delle richieste esplicite per dare la sua garanzia di continuare quest’esperienza.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, Antonio Conte avrebbe chiesto una rivoluzione nella rosa, con almeno 8-9 innesti. Ci dovrà essere un big per ogni reparto e un monte ingaggi che dovrà salire dagli 80 ai 100/110 milioni di euro. A questo si dovrà quindi aggiungere una spesa da 200 milioni di euro circa sul mercato. Cifre altissime per garantire competitività in ogni palcoscenico.

Aurelio De Laurentiis incontrerà Conte nelle prossime settimane, forse già quella successiva al possibile scudetto. Il dialogo sarà intenso e risolutore. Insieme o separati, non ci saranno vie di mezzo. Discorsi rimandati, prima c’è da vincere sul campo, poi si penserà alla panchina. Allegri resta nell’ombra, ma anche sull’eventuale sostituto ci sarà da discutere.