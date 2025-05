“Sapevo da mesi che Conte sarebbe andato via”, arriva l’annuncio inaspettato sui social

C’è una clamorosa notizia che riguarda il futuro di Antonio Conte a Napoli: poco fa è arrivata una dichiarazione sorprendente da parte di una persona vicina al mister

Il Napoli, dopo il pareggio per 0-0 maturato tra le mura del Tardini di Parma, è sempre più vicino allo Scudetto. L’Inter, infatti, non è riuscita ad andare oltre il pari nel proprio match casalingo contro la Lazio, e dunque a dividere gli azzurri dal sogno quarto titolo di Campione d’Italia ci sono gli ultimi 90 minuti della stagione.

Gli uomini di Antonio Conte battendo il Cagliari sarebbero matematicamente vincitori, ma i sardi faranno di tutto per provare a rovinare i piani dei partenopei e del tecnico leccese. Quest’ultimo, nelle ultime ore, è al centro di numerose voci, e sul suo futuro aleggia tanta incertezza. Poco fa, inoltre, una persona, che ha più volte pubblicato sui social foto con giocatori del Napoli, ha rilasciato una dichiarazione importante in merito alla questione.

Conte-Napoli, l’imprenditore Luise rivela: “Da mesi sapevo che avrebbe lasciato la squadra”

Tutto l’ambiente Napoli vuole concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo Scudetto, ma nelle ultime ore continuano ad emergere indiscrezioni che mettono in discussione il futuro di Antonio Conte al Napoli.

Il tecnico potrebbe salutare al termine del campionato per tornare ad allenare la Juventus. Poco fa Antonio Luise, titolare di un caseificio e di una agenzia immobiliare a Castelvolturno, da sempre vicino al Napoli per via della sua passione (è un grande collezionista di cimeli di Diego Armando Maradona), tramite il proprio account Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme ad Antonio Conte in cui scrive:

“Sapevo da mesi che Conte avrebbe lasciato Napoli, ma ora la nostra testa é solo su una cosa: il quarto scudetto! Diamo tutto per questo traguardo storico. E a Mister Conte, un grande in bocca al lupo per il futuro e un grazie sincero per il suo lavoro, nonostante le difficoltà. Avanti tutta!”.

Un annuncio social clamoroso da parte dell’imprenditore, che da sempre è vicino al Napoli e ai suoi calciatori. L’indiscrezione, se trovasse conferme, potrebbe aprire ad uno scenario ribaltone sulla panchina azzurra. Il nome caldo, per l’eventuale post-Conte, è quello di Max Allegri.

Allegri al posto di Conte, piovono conferme: il cambio panchina è sempre più probabile

Il principale indiziato per il post Antonio Conte, in caso di addio al Napoli a fine stagione, è Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico di Juve e Milan è il preferito del d.s. Giovanni Manna, e anche il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra disdegnare l’ipotesi che porta al livornese. La situazione andrà monitorata nei prossimi giorni. Antonio Conte, che sia Campione d’Italia o meno, comunicherà la sua decisione a tutti molto presto.

Ecco lo screen del post di Antonio Luise: