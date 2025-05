“Chiesa offerto al Napoli”, decisione presa: la reazione di Manna

Clamoroso aggiornamento di mercato in arrivo da Milano, Federico Chiesa è stato proposto al Napoli: la reazione di Manna

Dopo gli ultimi anni in chiaroscuro, a causa di diversi infortuni, Federico Chiesa ha fatto un’enorme fatica a ritrovarsi anche al Liverpool. La stagione, ormai ai titoli di coda, non ha regalato grosse gioie personali al classe ’97. Quasi mai titolare in Premier League, pochissime presenze tra tutte le competizioni, ed un solo gol in Coppa di Lega.

L’ala della Nazionale italiana, anche in Inghilterra, è stata tormentata da guai fisici. La condizione giusta per tornare ad essere il calciatore monstre ammirato durante l’Europeo del 2021 sembra ancora molto lontana. I rumors sul suo ritorno in Italia si fanno sempre più insistenti, ed il Napoli sembra essere uno dei lidi caldi per il futuro del 27enne. Nelle ultime ore, inoltre, è trapelata una clamorosa indiscrezione: il calciatore sarebbe stato proposto ad Aurelio De Laurentiis.

Chiesa offerto al Napoli, Manna ha deciso: priorità alla questione allenatore e non solo

Federico Chiesa è stato offerto al Napoli. Questa la bomba di mercato sganciata nelle ultime ore dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Il calciatore sembra sempre più lontano dal Liverpool, e negli ultimi giorni sarebbero stati intensificati i contatti con il Napoli al punto tale da essere proposto dagli inglesi stessi. Il d.s. azzurro Giovanni Manna, però, al momento è impegnato nel risolvere altre spinose questioni. Una su tutte, quella relativa all’allenatore, viste le numerose voci che danno Antonio Conte via dal capoluogo campano al termine della stagione.

Con un Massimiliano Allegri sullo sfondo, voglioso di tornare all’opera dopo l’anno sabatico, il nome per la panchina del Napoli versione 2025/2026 è ancora tutto da decidere. Inoltre, anche lato acquisti ci sarebbero altre priorità al momento.

Napoli, prima di Chiesa il d.s. Manna vuole acquistare una punta ed un terzino sinistro

Se da un lato la prospettiva di rilanciare Federico Chiesa stuzzica, dall’altro c’è da fare i conti con la pianificazione di un mercato intelligente in vista del prossimo anno.

Il d.s. Manna lo sa, e dunque prima di mettere (eventualmente) le mani sull’ex Juventus e Fiorentina, c’è la necessità di rinforzare la rosa azzurra con una punta di peso ed un terzino sinistro. I nomi accostati agli azzurri per entrambi i ruoli sono diversi, tutti molto validi. L’impressione, al momento, è che Chiesa sia una possibilità, ma non una priorità per il Napoli.