Sorpresa Napoli, il DS Manna cambia tutto: il colpo arriva dalla Premier!

Il club azzurro lavora per rinforzare il reparto arretrato: due profili nel mirino della dirigenza per dare solidità alla difesa.

Mentre si avvicina il momento della verità sul fronte scudetto, in casa Napoli si ragiona già sui primi interventi per rinforzare la rosa. Al centro delle strategie di mercato c’è la difesa, reparto che, anche in vista della prossima Champions League, ha bisogno di essere puntellato in maniera decisa . In tal senso, la dirigenza sta già valutando alcuni nomi, con l’obiettivo di portare a Castel Volturno almeno un rinforzo di livello.

Il Napoli guarda in Premier League: spunta il nome di Kiwior

Uno dei primi nomi finiti sul taccuino di Manna è quello di Jakub Kiwior, centrale in forza all’Arsenal. Profilo giovane, abituato al campionato italiano (ex Spezia) e già pronto per il salto in una piazza ambiziosa.

Il difensore polacco ha trovato poco spazio coi Gunners mettendo a referto solo 16 presenze. Il Napoli lo segue da tempo, ma sa che anche il Milan è sulle sue tracce. L’eventuale arrivo di Kiwior garantirebbe al Napoli un difensore affidabile, duttile e dotato di ottime qualità atletiche e fisiche. La sua leadership e la capacità di impostazione lo potrebbero rendere una pedina interessante per il progetto targato Conte-ADL.

Alternativa dalla Serie A: Beukema del Bologna tra le idee

In alternativa, il Napoli valuta il profilo di Sam Beukema, centrale del Bologna. Il suo nome è già da tempo sui taccuini di Manna.