Napoli, Osimhen sblocca l’affare Lookman: l’Atalanta spara alto

La dirigenza azzurra guarda già avanti: il tesoretto di Osimhen sblocca la trattativa per il bomber dell’Atalanta

Il Napoli è lì, a un passo dal sogno. La stagione è quasi al traguardo e gli azzurri guidati da Antonio Conte sono in vetta alla classifica, con un solo punto di vantaggio sull’Inter e una sola partita ancora da giocare.

All’orizzonte c’è il Cagliari, avversario ostico e affamato di punti salvezza, ma a Fuorigrotta il clima è carico di adrenalina e speranza. Dopo mesi di lavoro durissimo, il Napoli si gioca tutto: lo Scudetto, la gloria e una rinascita che ha preso forma partita dopo partita. Ma nel calcio non si vive solo del presente.

Napoli, un altro nigeriano per il post Osimhen? Manna tenta il colpo

Mentre la squadra si prepara alla battaglia finale, nei corridoi di Castel Volturno si pianifica già il domani. E il domani, molto probabilmente, sarà senza Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano, protagonista assoluto dell’ultimo scudetto, è destinato a cambiare maglia in estate, dopo una felice parentesi al Galatasaray. Le offerte non mancano, e il club è pronto a monetizzare al massimo la sua cessione. Proprio per questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha riacceso i riflettori su un vecchio pallino: Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta autore di una stagione a dir poco esaltante.

Il quotidiano scrive: “Per un nigeriano che passa, un altro che potrebbe arrivare. Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per valutare le condizioni tali da arrivare a Lookman, 27 anni e 20 gol in questa stagione tra campionato e Champions League”.

Conte vuole Lookman: Manna pronto ad accontentarlo

Non è la prima volta che il nome dell’esterno offensivo entra nei radar partenopei, ma ora la pista sembra diventare davvero concreta. Lookman ha dimostrato di avere tutto: velocità, tecnica, personalità e una freddezza sotto porta che in Serie A fa la differenza.

A 27 anni è nel pieno della maturità calcistica e conosce già bene il campionato italiano. E poi c’è quel dettaglio in più che non sfugge: la nazionalità nigeriana, la stessa di Osimhen.

Manna e Conte sono in sintonia: il tecnico ha bisogno di giocatori pronti, determinati e abituati alla pressione. Lookman risponde perfettamente a questo identikit. L’Atalanta, ovviamente, non farà sconti, ma con la cessione di Osimhen, il Napoli avrà le risorse per affondare il colpo, se lo vorrà. Il tempo delle decisioni è vicino, e mentre i tifosi sognano lo Scudetto, la dirigenza getta le basi per il Napoli che verrà.