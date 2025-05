Parma-Napoli, un clamoroso dato manda su tutte le furie Antonio Conte

Arrivato un clamoroso dato dopo Parma-Napoli che manda su tutte le furie Antonio Conte, le parole del tecnico ora sono veritiere

Nella giornata di ieri, in casa Napoli, si sono vissute delle montagne russe per via dell’adrenalina che ha regalato la 37esima partita di campionato. Non a caso Antonio Conte era più che mai coinvolto nel match, al punto da prendere un cartellino rosso che non gli permetterà di esserci nell’ultima sfida contro il Cagliari.

Gli azzurri ora dovranno ricaricare le batterie e trovare i tre punti contro i sardi, per poi dare avvio alla grande festa attesa. La trasferta di ieri a Parma però, ha portato a molteplici polemiche. Conte, al termine del match, si è lamentato delle perdite di tempo dei padroni di casa.

Parma-Napoli, arrivato il dato sul gioco effettivo: Conte furioso

Le parole del tecnico azzurro sanno di veritiere, soprattutto ora che è arrivato il dato ufficiale sul gioco effettivo nel secondo tempo tra Parma e Napoli. Gli azzurri, che hanno avuto parecchie occasioni da rete, si sono dovuti inginocchiare ad un minutaggio più che ridotto.

Stando ai dati arrivati dalla Lega Serie A, durante il secondo tempo si è giocato solamente per 23 minuti e 39 secondi, rispetto i 45 abituali. Perdite di tempo e altre varie interruzioni, hanno contribuito nel non giocare la seconda frazione per intera.

Conte dunque, andato su tutte le furie, ha scatenato la sua rabbia anche nel post-partita, facendo appello a quanto poi emerso fuori dal match report di Parma- Napoli.

Conte scatenato sbotta ai microfoni: “Troppo ostruzionismo del Parma, mi hanno infastidito”

Il tecnico azzurro ieri ha acceso più che mai l’animo dei tifosi, specialmente dichiarando che ora non bisogna far altro che conquistare lo Scudetto. Le sue parole nel post-partita, intervistato DAZN, ora sono state confermate.

“C’è stato troppo ostruzionismo del Parma nel secondo tempo, non si è giocato e mi ha infastidito molto questa cosa. Poi si stavano lamentando del recupero, che era solo di sette minuti” – dice Conte, imbestialito per le perdite di tempo dei Crociati.

Ora il Napoli è chiamato a compiere l’ultimo passo prima di raggiungere un traguardo importantissimo. Gli azzurri dovranno saper cavalcare l’onda azzurra che sarà presente al ‘Maradona‘ venerdì sera, per l’ultimo appuntamento stagionale.

Dopo il pareggio anche dell’Inter infatti, il destino è ancora – per un’ultima volta – nelle mani degli azzurri.