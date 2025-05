Napoli, colpo a sorpresa: Manna soffia il baby fenomeno all’Inter

La sfida tra Napoli e Inter non è solo per aggiudicarsi lo scudetto: il gioiellino accende il mercato estivo

Il Napoli di Antonio Conte si sta godendo un finale di stagione da protagonista assoluto. Una partita ancora da disputare e un vantaggio, seppur minimo, di un punto sull’Inter seconda: la corsa scudetto è agli sgoccioli.

Il clima è teso, carico di aspettative, ma anche di entusiasmo. Ma mentre l’attenzione è focalizzata sul presente, c’è chi, dietro le quinte, lavora già per costruire il futuro.

Napoli, colpo in prospettiva: Manna convince il giovane bomber

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo ha messo gli occhi, da tempo, su un giovane attaccante che sta facendo parlare parecchio di sé: Francesco Pio Esposito. Classe 2004, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ma oggi protagonista in Serie B con la maglia dello Spezia.

Il ragazzo, originario di Castellammare di Stabia, ha già collezionato ben 17 reti in questa stagione. Numeri che, a 19 anni, non passano certo inosservati. Il quotidiano napoletano svela che a Parma, in occasione di una recente partita dello Spezia, era presente anche Mario Giuffredi, noto procuratore che gestisce già i destini di calciatori come Di Lorenzo, Politano e Marianucci (quest’ultimo molto vicino a diventare un nuovo volto del Napoli).

Non a caso, Giuffredi cura anche gli interessi della famiglia Esposito, composta da tre fratelli calciatori, tutti di proprietà dell’Inter. È chiaro che Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo degli azzurri, stia seguendo con particolare attenzione il profilo di Francesco Pio.

Esposito torna a casa? Giuffredi in costante contatto col Napoli

Numeri impressionanti, mentalità e la provenienza: un ragazzo del sud, con fame, talento e voglia di emergere. Tutto ciò che serve per entrare in sintonia con un ambiente esigente e caloroso come quello partenopeo.

Il Napoli sa che deve rinnovarsi, pianificare, guardare avanti. In una squadra che oggi lotta per il tricolore, inserire elementi giovani ma già pronti al salto di qualità può fare la differenza.

L’eventuale arrivo di Esposito sarebbe un segnale chiaro: si vuole costruire un ciclo, un’identità, una squadra che sappia unire presente e futuro. Il fatto che Giuffredi fosse presente a Parma non è casuale.

I contatti ci sono, l’interesse è reale. Ora resta da capire come si muoverà l’Inter, proprietaria del cartellino, e se lo Spezia riuscirà a strappare la promozione tramite i playoff, ipotesi che potrebbe complicare o accelerare l’operazione. Quel che è certo è che il Napoli osserva, e lo fa con l’idea chiara di non farsi trovare impreparato.