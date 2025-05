Cagliari in emergenza, tre pilastri a rischio contro il Napoli

Allarme infortuni anche per i rossoblù in vista di Napoli-Cagliari: in dubbio tre titolarissimi per Nicola

Il Napoli di Antonio Conte arriva all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani: basta una vittoria per completare una cavalcata entusiasmante, costruita su compattezza, fame e una ritrovata mentalità vincente. Venerdì il Maradona sarà un catino bollente, pronto a spingere gli azzurri nell’ultima battaglia contro il Cagliari.

Se in casa Napoli si respira entusiasmo e concentrazione, in Sardegna la situazione è ben diversa. Il Cagliari, che ha già ottenuto la salvezza con largo anticipo, si avvicina alla trasferta in Campania con più problemi che certezze.

Napoli-Cagliari, le scelte di Nicola: tre titolari saranno out

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Nicola potrebbe dover rinunciare a tre pedine fondamentali: Zito Luvumbo, Yerry Mina e Sebastiano Luperto.

La ripresa degli allenamenti è prevista per oggi, e sarà il momento decisivo per fare il punto sulle condizioni fisiche dei tre. Partiamo da Luvumbo: l’attaccante angolano è uscito acciaccato nel match contro il Sassuolo, lasciando il campo dopo appena 12 minuti del secondo tempo per un problema muscolare.

Le sue accelerazioni sono spesso state determinanti nel corso della stagione, e la sua eventuale assenza toglierebbe al Cagliari una delle armi più pericolose in fase offensiva. Ma l’infermeria non preoccupa solo davanti. Anche la retroguardia rossoblù è in bilico: Mina e Luperto, protagonisti domenica scorsa, erano rientrati in extremis da problemi muscolari.

Hanno stretto i denti per esserci, ma il rischio di ricadute è concreto. Entrambi verranno monitorati quotidianamente per capire se potranno essere impiegati, o almeno convocati per far gruppo. Nicola spera di poter contare almeno su uno di loro, ma non forzerà nessuno.

Allarme infortuni per il Cagliari: i sardi perdono pezzi importanti

La salvezza è stata centrata, e non c’è motivo di compromettere l’integrità fisica dei suoi ragazzi per una gara che, seppur di prestigio, non ha impatti sulla classifica rossoblù.

Per Conte, questa situazione cambia poco: il Napoli non sottovaluterà l’impegno, indipendentemente da chi scenderà in campo tra i rossoblù. Il tecnico pugliese ha sempre predicato attenzione e fame, e lo farà anche questa volta In sintesi, a pochi giorni dal fischio d’inizio, il Cagliari si lecca le ferite e spera in recuperi-lampo. Il Napoli, invece, si prepara a giocarsi tutto. E al Maradona, si sa, certe partite le senti nella pelle ancora prima di iniziare.