Biglietti Napoli – Cagliari, ecco la notizia che tutti attendevano: l’annuncio

Importante aggiornamento relativo ai biglietti dell’ultima sfida di campionato tra Napoli e Cagliari, che può valere il quarto scudetto della storia azzurra

L’importantissima sfida Scudetto tra Napoli e Cagliari si giocherà venerdì 23 maggio alle ore 20:45, e chiaramente si prevede l’ennesimo soldo ut di stagione al Maradona. La fase di vendita dei biglietti, come di consueto, è stata divisa in due slot: la prima dedicata ai possessori della fidelity, mentre la seconda rivolta alla vendita libera.

In tantissimi hanno provato ad acquistare un biglietto per esserci nell’ultimo appuntamento di stagione. Nella giornata di ieri più di 400.000 persone si sono collegate contemporaneamente sulla piattaforma Ticketone. Anche oggi, sono stati registrati numeri di afflusso al sito da capogiro. Nelle ultime ore è stata rivelata un’indiscrezione clamorosa che farà felice il popolo azzurro.

È arrivata una clamorosa indiscrezione dell’ultim’ora che riempirà di gioia il cuore dei tifosi del Napoli: il settore ospiti dello stadio Maradona potrebbe essere aperto ai tifosi azzurri in vista della sfida Scudetto di venerdì contro il Cagliari.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, dovrebbero essere presto disponibili altri 3000 biglietti circa:

“Buone notizie per i tifosi del Napoli, per la gara contro il Cagliari in programma venerdì 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona potrebbero essere messi in vendita altri biglietti. Infatti, si va verso la chiusura del settore ospiti ai tifosi del Cagliari. In tal modo, con modalità e prezzi da stabilire, i tifosi del Napoli potrebbero acquistare i biglietti previsti per i supporters sardi.

I tagliandi che saranno eventualmente messi a disposizione potrebbero essere circa 3mila. Si attende la decisione ufficiale“.