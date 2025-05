Mertens: “De Bruyne al Napoli?” La reazione dell’ex azzurro è incredibile, poi l’annuncio sul futuro di Lukaku

Dries Mertens, ex calciatore del Napoli, ha svelato alcuni dettagli legati importanti. Il calciatore del Galatasaray ha infatti toccato temi chiave.

Il nome di Dries Mertens sarà sempre legato alla storia del Napoli. Tra il calciatore e la piazza vige un legame incredibile, motivo per il quale spesso arrivano dichiarazioni importanti dalla Turchia. Non a caso, anche questa volta, l’ex stella azzurra è tornato a parlare di alcuni suoi compagni e non solo.

Mertens: “Spero che Lukaku resti al Napoli. De Bruyne? Non saprei”

Dries Mertens, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al noto media “Sporza” analizzando alcuni temi chiave in casa azzurra. Di seguito le parole del giocatore.

“Il campionato vinto col Galatasaray è stato bello come gli altri due. Negli ultimi giorni, ho parlato con Rudi Garcia e mi ha detto che mi ritiene ancora pronto. In ottica Mondiale 2026 credo che il CT voglia valutare tutti”. Su Lukaku: “Spero rimanga al Napoli. Abbiamo già parlato di una possibile grigliata. Io quando smetterò di giocare tornerò a vivere a Napoli, anche perché così potremo organizzare diverse cene”.

Infine, Dries Mertens ha parlato anche del possibile approdo di Kevin De Bruyne al Napoli. Alla domanda sul connazionale, l’ex azzurro ha risposto con un secco “non saprei”, per poi lasciarsi andare ad una risata. Forse, proprio l’attuale calciatore del Galatasaray conosce dettagli inediti sulla trattativa.